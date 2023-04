リラックマと一緒にゆるりと横浜をバスで巡ろう　はとバス「リラックマ×はとバスコラボ企画 キイロイトリとおでかけ♪ごゆるり よこはまツアー」4月22日より運行

はとバスは4月22日より、「リラックマ」20周年を記念した「リラックマ×はとバスコラボ企画 キイロイトリとおでかけ♪ごゆるり よこはまツアー」を運行する。



リラックマのキャラクター「キイロイトリ」をメインにデザインしたラッピングバスを使用し、みなと街・横浜を観光できるツアー。はとバスツアー限定の「キイロイトリおでかけぬいぐるみキーホルダー」のお土産のほか、キイロイトリをモチーフにしたデザートも用意。

リラックマ×はとバスコラボ企画 キイロイトリとおでかけ♪ごゆるり よこはまツアー

運行日:4月22日~7月16日の土・日・祝 (運休日:5月13日・6月3・17・24日)

料金:大人1万7500円/こども(4歳以上12歳未満)1万2700円

行程:東京駅丸の内南口(9時50分発)=<車窓>東京・横浜三大ブリッジをごゆるりドライブ(レインボーブリッジ~鶴見つばさ橋~横浜ベイブリッジ)=横浜赤レンガ倉庫(自由散策)…横浜港クルーズ「マリーンルージュ」(洋食コースの昼食・ツアー限定キイロイトリカラーのデザートプレート)=横浜・八景島シーパラダイス(横浜・八景島シーパラダイスが一望できるレストランにてティータイム/アクアミュージアム・ドルフィン ファンタジー・ふれあいラグーン・うみファームなど自由散策)=<車窓>歌舞伎座~銀座=東京駅丸の内南口(18時50分着予定)



ツアー限定お楽しみポイント

・キイロイトリデザインのラッピングバスでの運行

・キイロイトリおでかけぬいぐるみキーホルダーのお土産付

・昼食にてキイロイトリカラーのデザートプレートを用意

・横浜・八景島シーパラダイスでは、キイロイトリのトロピカルフルーツムースを用意

※4月22日は特別に参加者の前に「キイロイトリ」が登場

※雨天の場合は中止となる

©2023 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、各自治体により自粛要請等が行なわれている可能性があります。あらかじめ最新の情報をご確認ください。

またお出かけの際は、手洗いやマスクの着用、咳エチケットなどの感染拡大の防止に充分ご協力いただくようお願いいたします。