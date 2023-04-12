Notion、スタートアップ支援プランを刷新　Notion AIも最大6ヵ月無料に

Notion Labs Inc.は4月12日、スタートアップ支援プログラム「Notion for Startups」を大幅刷新した。今回の刷新によりNotion for StartupsでNotionのプラスプランが最大6ヵ月間無料となることに加えて、期間中はNotion AIも無制限で利用できるようになる。
Notion for Startupsは、過去にNotionを有料プランで使用したことがなく、従業員数が50名以下、適格投資家からの資金調達が1000万ドル以下のスタートアップ企業を対象としたプログラム。
新たなNotion for Startupsの詳細は以下のとおり。
・Notion for Startups認定パートナー経由のスタートアップ企業
プラスプランが6ヵ月間無料利用、その期間中はNotion AIを無制限で利用
・Notion for Startups認定パートナー経由でないスタートアップ企業
プラスプランが3ヵ月間無料利用、その期間はNotion AIを無制限で利用
また、Notion for Startupsの利用企業がNotionをよりスムーズに導入できるよう、「Startup in a box」ワークスペースへの招待や、「Notionスタートアップ チャンピオンズコミュニティ」へのアクセス、「Notionアカデミー」コンテンツを提供する。