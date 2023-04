Notion、スタートアップ支援プランを刷新　Notion AIも最大6ヵ月無料に

Notion Labs Inc.は4月12日、スタートアップ支援プログラム「Notion for Startups」を大幅刷新した。今回の刷新によりNotion for StartupsでNotionのプラスプランが最大6ヵ月間無料となることに加えて、期間中はNotion AIも無制限で利用できるようになる。



Notion for Startupsは、過去にNotionを有料プランで使用したことがなく、従業員数が50名以下、適格投資家からの資金調達が1000万ドル以下のスタートアップ企業を対象としたプログラム。



新たなNotion for Startupsの詳細は以下のとおり。

・Notion for Startups認定パートナー経由のスタートアップ企業

プラスプランが6ヵ月間無料利用、その期間中はNotion AIを無制限で利用

・Notion for Startups認定パートナー経由でないスタートアップ企業

プラスプランが3ヵ月間無料利用、その期間はNotion AIを無制限で利用



また、Notion for Startupsの利用企業がNotionをよりスムーズに導入できるよう、「Startup in a box」ワークスペースへの招待や、「Notionスタートアップ チャンピオンズコミュニティ」へのアクセス、「Notionアカデミー」コンテンツを提供する。

「ASCII STARTUPウィークリーレビュー」配信のご案内 ASCII STARTUPでは、「ASCII STARTUPウィークリーレビュー」と題したメールマガジンにて、国内最先端のスタートアップ情報、イベントレポート、関連するエコシステム識者などの取材成果を毎週月曜に配信しています。興味がある方は、以下の登録フォームボタンをクリックいただき、メールアドレスの設定をお願いいたします。