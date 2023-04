東京駅で「ハリー・ポッター マホウドコロ」限定ショップ開催中！　ホグワーツの寮の紋章やタイムターナーがモチーフのグッズも販売

東京駅一番街 東京キャラクターストリートでは、映画「ハリー・ポッター」「ファンタスティック・ビースト」シリーズの「魔法ワールド(Wizarding World)」オフィシャル商品を専門に取り扱う「ハリー・ポッター マホウドコロ(Harry Potter – Mahou Dokoro)」のポップアップストアを、夏頃までの期間限定で開催中。

同ショップでは「ハリー・ポッター メタルキーホルダー」(全6種)などのオリジナルグッズを販売。同会場限定のノベルティーも用意されている。

ハリー・ポッターシリーズに描かれている印象的なモチーフをデザインしたメタルキーホルダー。勇気と決断力を重んじる寮「グリフィンドール」、狡猾さと野心を重んじる寮「スリザリン」、知性と機知を重んじる寮「レイブンクロー」、忠誠心と献身を重んじる寮「ハッフルパフ」の、ホグワーツの4寮それぞれの紋章をイメージしたデザインと、闇の帝王ヴォルデモートとのつながりを意味する、誉れある証である「闇の印」をモチーフにした精巧なレリーフ状のデザイン、タイムターナーをモチーフにした、くるくると回すことができ、中の砂も動く完成度の高い作りが特徴のデザインの全6種を販売している。価格はグリフィンドール/スリザリン/レイブンクロー/ハッフルパフ/闇の印が各1320円、ハリー・ポッター メタルキーホルダー タイムターナーが2200円。

三菱鉛筆「ジェットストリーム 4&1」に、タイムターナー、闇の印、魔法省のマークをあしらった本ショップ限定デザインが登場。タイムターナー柄は、使用していたハーマイオニーをイメージし、所属寮であるグリフィンドールカラーの深紅のボディー。ヴォルデモートの信奉者、デス・イーターたちの左腕に刻まれた「闇の印」柄は、ダークな雰囲気の黒のボディーで、闇の帝王ヴォルデモートとのつながりを意味する誉れある証である「闇の印」のデザインをさりげなくアピールできる。魔法省のマークがデザインされた柄は、高級感あるシャンパンゴールドのボディーとなっている。

■会場情報

名称:ハリー・ポッター マホウドコロ POP-UP STORE in 東京駅店

開催期間:開催中~夏頃まで

開催地:東京駅一番街 東京キャラクターストリート内(東京都千代田区丸の内1丁目9−1)

営業時間:10時~20時30分

※営業時間は商業施設に準じます。

WIZARDING WORLD characters, names, and related indicia are © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s23)

