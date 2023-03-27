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FRONTIERの「FRNSC512/B」をチェック、シンプルなデザインも好印象！

14型1kg以下のノートPCで新生活に備えろ！ 仕事やレポート作成に最適な1台

文●山口優 編集●八尋／ASCII

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「FRNSC512/B」

　FRONTIERの「NS」 シリーズは、14型の見やすいディスプレーを搭載しながら、1kgを切る薄型軽量ボディーを実現したモバイルノートパソコンだ。Pコア（高性能コア）とEコア（高効率コア）という2種類のCPUコアを備えた第12世代インテルCoreプロセッサーを採用することで、パフォーマンスの高さとバッテリー駆動時間の長さを両立しているのも大きな特徴。

CPUは第12世代インテル Core i5-1235U プロセッサーが搭載されている。10コア／12スレッドの高性能なプロセッサーだ

グラフィックスはCPU内蔵のインテル Iris Xe グラフィックス。内蔵タイプとしてはパフォーマンスが高

　ビデオ会議やオンライン授業、プレゼンなどに役立つ機能も充実しており、新しい環境で勉強や仕事を気持ちよくスタートしたいと考える学生や新社会人にピッタリな製品に仕上がっている。今回はラインアップのうちミドルモデルとなる「FRNSC512/B」を試すことができたので、その実力と使い勝手を紹介していこう。

試用機の主なスペック
CPU Core i5-1235U プロセッサー (最大4.40GHz）、10コア／12スレッド
グラフィックス インテル Iris Xe グラフィックス（CPU内蔵）
メモリー 16GB
ストレージ 1TB SSD（M.2接続／NVMe対応）
ディスプレー 14型フルHD（1920×1080ドット）非光沢
内蔵ドライブ
通信規格 IEEE 802.11ax/ac/a/b/g/n（インテルWi-Fi 6E AX211）、Bluetooth 5.3
インターフェース HDMI出力、USB 3.2 Gen2（Thunderbolt 4／Type-C／10Gbps）、USB 3.2 Gen2（Type-A／10Gbps）、USB 3.2 Gen1（Type-A／5Gbps）、ヘッドセット接続端子、microSDカードスロット
サイズ／重量 およそ幅322×奥行216.8×高さ16.5mm／約922g
OS Windows 11 Home（64bit）
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