FRONTIERの「NS」 シリーズは、14型の見やすいディスプレーを搭載しながら、1kgを切る薄型軽量ボディーを実現したモバイルノートパソコンだ。Pコア（高性能コア）とEコア（高効率コア）という2種類のCPUコアを備えた第12世代インテルCoreプロセッサーを採用することで、パフォーマンスの高さとバッテリー駆動時間の長さを両立しているのも大きな特徴。

ビデオ会議やオンライン授業、プレゼンなどに役立つ機能も充実しており、新しい環境で勉強や仕事を気持ちよくスタートしたいと考える学生や新社会人にピッタリな製品に仕上がっている。今回はラインアップのうちミドルモデルとなる「FRNSC512/B」を試すことができたので、その実力と使い勝手を紹介していこう。