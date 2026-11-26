国民生活センターは11月25日、折りたたみスマートフォンの画面が故障した相談を受けて実施した調査結果を公表した。同型品に約3mmの砕石を挟み、閉じた状態で約2kgのおもりを載せる試験で、相談品と似た傷が生じたとしている。

相談者によると、折りたたみスマートフォンを使い始めて約2ヵ月後、カバンから出して画面を開いた際に、点滅したり全体が真っ黒になったりした。調べると、画面右側の上部と下部のそれぞれ約3mm四方に複数の傷があった。閉じるとほぼ重なる位置だったことから、異物を挟んだことで生じたと考えられた。

再現試験では同型品に砕石を挟み、画面の開閉を繰り返した。閉じた際に約2kgのおもりで静かに荷重を加え、約20回開閉した時点で、相談品に似た傷が確認された

表示の異常については、さらに大きな荷重や衝撃によって傷が有機ELパネルの内層まで達した状態を想定し、画面に局所的な損傷を与えて調べた。結果、画面が真っ黒になったり、電源ボタンを押すたびにフラッシュしたりする現象を確認したという。

国民生活センターでは、異物を挟んだ状態では持ち運び時の圧力や衝撃で画面を傷めることがあるとして、閉じる前に画面の表面に異物がないか確認するよう呼びかけている。