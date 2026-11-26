米テキサス大学ダラス校は11月24日、生きたヒト細胞のDNAにデータを保存し、“おとりの配列”を混ぜて読み取りを制御する研究「DNA CODEC」について紹介した。研究成果は10月21日付の学術誌「ネイチャー コミュニケーションズ」に掲載されている。
文字などの情報をDNAの塩基配列に置き換え、後から読み取って復元する技術。DNA CODECは、試験管内の合成DNAを保管する方法と違い、培養したヒト細胞のゲノムに情報を組み込む。細胞が分裂するとき、保存した情報も一緒に複製される仕組みを使う。
研究の新しさは、複数の細胞群を使う保存と、“おとり”による読み取り制御を組み合わせた点だ。データとよく似たおとりの配列を持つ細胞も混ぜ、DNAを読むだけでは本物を判別しにくくする。正規の読み手は、別に保管した鍵となる細胞群の配列と変換表を使い、おとりの情報を差し引いて元の文章を復元する。
研究チームは、ヒト由来の培養細胞で272文字を保存し、約1ヵ月にわたり復元できたという。さらに907文字を保存した実験でも約15日間の復元を確認した。ただし、文章が長くなると必要な配列の読み取り量も増えており、大容量化と誤りを直す仕組みの組み合わせは課題としている。
想定される用途としては、医薬品製造や細胞治療などで扱う細胞そのものに、由来や改変履歴を持たせることだ。ただし、読み書きに実験室の操作や配列解析が必要な段階で、身近な保存方法になるにはまだまだ時間がかかりそうだ。
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