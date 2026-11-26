カシオ計算機は11月17日、衣料ブランド「GXFAB（ジーエックスファブ）」で初となるスウェット3種を発表した。CASIOオンラインストア限定で11月30日に発売する。価格はフーディーが2万9700円、プルオーバーが2万6400円、パンツが2万8600円。

GXFABは、腕時計「G-SHOCK」の事業領域を広げる「G-EXTENSION PROJECT」から生まれたブランド。衝撃に強い時計を追求した開発思想を服にも取り入れ、丈夫で長く使える製品を目指している。

黒さを支えるのは、糸の原料に顔料を混ぜてから紡ぐ「原着糸」。カシオによると、採用した独自の生地は太陽光や塩素系漂白剤による色あせに強いという。

スウェットには編み目の密度が異なる2種類の裏毛生地を使い、形を保つしっかりした部分と、柔らかな着心地を両立させた。フーディーとプルオーバーは身幅や袖にゆとりを持たせ、着丈はすっきりさせた形状。両脇には伸縮するリブを入れ、動きやすい作りだ。

ブランドの開発にはファッションディレクターの山口壮大氏が参加し、2年以上をかけて独自の品質基準を満たす生地を作ったという。開発にあたっては、耐薬品性や耐光性に加え、摩耗、洗濯後の寸法変化などの試験も実施しているという。