



アンカーは、海外旅行や出張時に活躍するトラベルアダプター一体型の急速充電器「Anker Nano Universal Charger (4-in-1, 100W, Display)」を発売した。

Nano Universal Chargerは200以上の国と地域に対応する3種類の主要プラグを搭載し、最大100Wの高出力が可能で、スマートフォンからノートPCまで幅広い機器に急速充電が行えるのが特徴だ。本体前面にはディスプレイを備え、リアルタイムで充電状況や電圧状態を確認できる。

従来製品の「Anker Nano トラベルアダプター(5-in-1, 20W)」は128gと軽量だったが、最高で20W出力でディスプレーもなかった。

価格は1万1990円で、カラーバリエーションはダークグレーとシルバーの2色展開。シルバーは順次販売開始予定となっている。AmazonおよびAnker Japan公式オンラインストアでは11月24日から12月7日まで20%OFFとなる初回セールで9592円で販売される。

本製品の主な特長は以下の通り。

・200以上の国と地域に対応する3種類の主要プラグ（A/C/Gタイプ）を内蔵する。

・最大100Wの急速充電に対応し、スマホからノートPCまでスピーディーに給電できる。

・USB-Cポート×3と、USB-Aポート×1の計4ポートを搭載し、最大4台の機器を同時に充電できる。

・充電状況や入力電圧、過電圧検知を一目で確認できるディスプレイを搭載する。

・壁のコンセントにしっかり密着し、複数台の接続時でも抜け落ちにくい低重心設計を採用する。

プラグ変換は、渡航先の電源環境に合わせて形状を変更できるスライド構造を採用しており、アメリカ、ヨーロッパ、イギリスなどの主要な国や地域で変換プラグを別途用意することなく電子機器を使用できる。なお、オーストラリアなどで使われるType Iプラグには対応していない。

出力性能としては、単ポート利用時にUSB-C1およびUSB-C2ポートから最大100W（5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=5A）の出力が可能だ。

USB-C3ポートは最大15W（5V=3A）、USB-Aポートは最大12W（5V=2.4A）の出力に対応する。複数ポートを同時に使用する場合でも、合計最大100Wの範囲で効率的に電力が分配される仕組みだ。

安全面においては、Anker独自の多重保護システムに加え、過熱検知・保護機能であるActiveShield 4.0を搭載している。過電流保護、過電圧保護、ショート保護などの機能を備えており、電圧環境が異なる海外でも安心して長時間の充電を行える。

本体サイズは約95×50×40mmで、重量は約262g。入力電圧は100-275V（2.1A, 50-60Hz）の幅広い電圧に対応しており、海外の様々な電源環境に適合する。