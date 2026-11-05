アンカーが「サイクロン」を搭載した強吸引力のロボット掃除機「Omni E35」など2製品を発売＝発売記念セールで最高55%の割引を実施!!





アンカーは、ロボット掃除機本体にサイクロン機構を搭載した新製品「Eufy Robot Vacuum Omni E35」および「同C30 Edge」を発表した。

両製品ともに、吸引したゴミやほこりを遠心力で分離するサイクロン構造を採用している点が大きな特徴で、フィルターの目詰まりを防ぎ、手入れの手間を大幅に削減しながら、最大365日間にわたって高い吸引性能を維持する。

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ハイエンドモデル「Eufy Robot Vacuum Omni E35」の価格は19万9900円、スタンダードモデル「同C30 Edge」は12万9900円で、11月5日より予約および販売を開始している。

初回セールが11月5日11:00から11月12日23:59まで実施される。

「E35」では、Amazonではクーポン利用で35%OFF & ダストバッグプレゼント & 10% ポイント還元、Anker Japan公式 および Anker Storeでは35%OFF & ダストバッグプレゼント & 10%クーポン付与、楽天市場ではクーポン利用で35%OFF & ダストバッグプレゼント & ポイント10倍付与が実施される。

「C30 Edge」はAmazonではクーポン利用で50%OFF & 5% ポイント還元、Anker Japan公式 および Anker Storeでは54%OFF、楽天市場ではクーポン利用で54%OFFとなる。

Eufy Robot Vacuum Omni E35







ハイエンドモデルのAnker Eufy Robot Vacuum Omni E35は、サイクロンによる吸引力の維持と、ローラーモップによる高い除菌性能を両立した一台だ。

最大35000Paの強力な吸引力を備えており、ダニや花粉などのアレルゲンを90%以上除去する。水拭き機能には走行しながら本体内でモップを洗浄するローラーモップを採用しており、床面の除菌率は99%以上を達成している。壁を検知するとモップが自動で最大32mm伸びるため、部屋の隅まで丁寧に水拭きを行える。

障害物回避にはAI.See 3.0システムを搭載し、280種類以上の物体を高度なAIで認識して正確に回避する。LEDライトを備えており、家具の下や暗い室内でもスムーズに走行可能だ。

全自動クリーニングステーションは、ゴミ収集、モップの温水洗浄および温風乾燥、洗剤の自動投入まで全自動で完結する。さらに、毛の絡まりを抑えるDuoSpiralブラシも採用されている。

掃除機本体のサイズは約32.6×36.0×11.6cmで、重さは約5.2kg。ステーションのサイズは約37.0×44.7×41.1cm、重さは約8.2kg。吸引力は最大35000Pa、ダスト容器の容量は300mlで、掃除時間は最大180分、充電時間は約210分である。

パッケージには本体、全自動クリーニングステーション（ダストバッグ付き）、フロアクリーナー、電源コード、クイックスタートガイド、安全マニュアルが同梱される。

Eufy Robot Vacuum Omni C30 Edge







スタンダードモデルのAnker Eufy Robot Vacuum Omni C30 Edgeは、コンパクトなステーションと伸縮水拭きモップを特徴とするモデルである。E35と同様にサイクロン構造と最大35000Paの吸引力を搭載し、フィルター詰まりを抑制する。水拭きには約1kgの圧力をかけて拭くデュアル回転モップを採用し、壁際では最大7.6cmまでモップが伸びる設計となっている。

高精度なレーザーセンサーにより部屋の形状をスキャンし、リアルタイムで正確な間取りマップを作成して障害物を避けながら効率よく掃除する。

セルフクリーニングステーションはゴミ収集、モップ洗浄、温風乾燥に対応し、ステーションの高さは約31.5cmと前モデル（Eufy X10 Pro Omni）比で約32%の小型化を実現している。

ロボット掃除機本体のサイズは約32.9×35.8×11.3cm、重さは約4.9kg、ステーションのサイズは約33.0×50.0×31.5cm、重さは約4.8kgとなる。吸引力は最大35000Paで、ダスト容器の容量は180ml、掃除時間は最大240分、充電時間は約300分である。

パッケージ内容は本体、全自動クリーニングステーション（ダストバッグ付き）、電源コード、クイックスタートガイド、安全マニュアルで構成される。