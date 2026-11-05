このページの本文へ

アンカーが「サイクロン」を搭載した強吸引力のロボット掃除機「Omni E35」など2製品を発売＝発売記念セールで最高55%の割引を実施!!

2026年11月05日 11時00分更新

文● みやのプロ（@E_Minazou）編集● ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷



　アンカーは、ロボット掃除機本体にサイクロン機構を搭載した新製品「Eufy Robot Vacuum Omni E35」および「同C30 Edge」を発表した。

サイクロン搭載ロボット掃除機「Eufy Robot Vacuum Omni E35/C30 Edge」発売

　両製品ともに、吸引したゴミやほこりを遠心力で分離するサイクロン構造を採用している点が大きな特徴で、フィルターの目詰まりを防ぎ、手入れの手間を大幅に削減しながら、最大365日間にわたって高い吸引性能を維持する。

サイクロン搭載ロボット掃除機「Eufy Robot Vacuum Omni E35/C30 Edge」発売

発売記念の初回セールで
35%～55%の割引を実施

 

　ハイエンドモデル「Eufy Robot Vacuum Omni E35」の価格は19万9900円、スタンダードモデル「同C30 Edge」は12万9900円で、11月5日より予約および販売を開始している。

　初回セールが11月5日11:00から11月12日23:59まで実施される。

　「E35」では、Amazonではクーポン利用で35%OFF & ダストバッグプレゼント & 10% ポイント還元、Anker Japan公式 および Anker Storeでは35%OFF & ダストバッグプレゼント & 10%クーポン付与、楽天市場ではクーポン利用で35%OFF & ダストバッグプレゼント & ポイント10倍付与が実施される。

　「C30 Edge」はAmazonではクーポン利用で50%OFF & 5% ポイント還元、Anker Japan公式 および Anker Storeでは54%OFF、楽天市場ではクーポン利用で54%OFFとなる。

Eufy Robot Vacuum Omni E35


 

サイクロン搭載ロボット掃除機「Eufy Robot Vacuum Omni E35/C30 Edge」発売

　ハイエンドモデルのAnker Eufy Robot Vacuum Omni E35は、サイクロンによる吸引力の維持と、ローラーモップによる高い除菌性能を両立した一台だ。

　最大35000Paの強力な吸引力を備えており、ダニや花粉などのアレルゲンを90%以上除去する。水拭き機能には走行しながら本体内でモップを洗浄するローラーモップを採用しており、床面の除菌率は99%以上を達成している。壁を検知するとモップが自動で最大32mm伸びるため、部屋の隅まで丁寧に水拭きを行える。

サイクロン搭載ロボット掃除機「Eufy Robot Vacuum Omni E35/C30 Edge」発売

　障害物回避にはAI.See 3.0システムを搭載し、280種類以上の物体を高度なAIで認識して正確に回避する。LEDライトを備えており、家具の下や暗い室内でもスムーズに走行可能だ。

サイクロン搭載ロボット掃除機「Eufy Robot Vacuum Omni E35/C30 Edge」発売

サイクロン搭載ロボット掃除機「Eufy Robot Vacuum Omni E35/C30 Edge」発売

サイクロン搭載ロボット掃除機「Eufy Robot Vacuum Omni E35/C30 Edge」発売

　全自動クリーニングステーションは、ゴミ収集、モップの温水洗浄および温風乾燥、洗剤の自動投入まで全自動で完結する。さらに、毛の絡まりを抑えるDuoSpiralブラシも採用されている。

　掃除機本体のサイズは約32.6×36.0×11.6cmで、重さは約5.2kg。ステーションのサイズは約37.0×44.7×41.1cm、重さは約8.2kg。吸引力は最大35000Pa、ダスト容器の容量は300mlで、掃除時間は最大180分、充電時間は約210分である。

　パッケージには本体、全自動クリーニングステーション（ダストバッグ付き）、フロアクリーナー、電源コード、クイックスタートガイド、安全マニュアルが同梱される。

Eufy Robot Vacuum Omni C30 Edge


 

サイクロン搭載ロボット掃除機「Eufy Robot Vacuum Omni E35/C30 Edge」発売

　スタンダードモデルのAnker Eufy Robot Vacuum Omni C30 Edgeは、コンパクトなステーションと伸縮水拭きモップを特徴とするモデルである。E35と同様にサイクロン構造と最大35000Paの吸引力を搭載し、フィルター詰まりを抑制する。水拭きには約1kgの圧力をかけて拭くデュアル回転モップを採用し、壁際では最大7.6cmまでモップが伸びる設計となっている。

　高精度なレーザーセンサーにより部屋の形状をスキャンし、リアルタイムで正確な間取りマップを作成して障害物を避けながら効率よく掃除する。

サイクロン搭載ロボット掃除機「Eufy Robot Vacuum Omni E35/C30 Edge」発売

サイクロン搭載ロボット掃除機「Eufy Robot Vacuum Omni E35/C30 Edge」発売

　セルフクリーニングステーションはゴミ収集、モップ洗浄、温風乾燥に対応し、ステーションの高さは約31.5cmと前モデル（Eufy X10 Pro Omni）比で約32%の小型化を実現している。

サイクロン搭載ロボット掃除機「Eufy Robot Vacuum Omni E35/C30 Edge」発売

　ロボット掃除機本体のサイズは約32.9×35.8×11.3cm、重さは約4.9kg、ステーションのサイズは約33.0×50.0×31.5cm、重さは約4.8kgとなる。吸引力は最大35000Paで、ダスト容器の容量は180ml、掃除時間は最大240分、充電時間は約300分である。

　パッケージ内容は本体、全自動クリーニングステーション（ダストバッグ付き）、電源コード、クイックスタートガイド、安全マニュアルで構成される。

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

Amazon売れ筋ランキング「ノートパソコン」（在庫あり）
1
【Amazon.co.jp限定】HP ノートパソコン 15-fd 15.6インチ インテル Core 5 120U メモリ16GB SSD512GB Windows 11 Microsoft Office 2024搭載 WPS Office搭載 カメラシャッター 指紋認証 薄型 Copilotキー搭載 ナチュラルシルバー (BJ0M5PA-AAAI)
【Amazon.co.jp限定】HP ノートパソコン 15-fd 15.6インチ インテル Core 5 120U メモリ16GB SSD512GB Windows 11 Microsoft Office 2024搭載 WPS Office搭載 カメラシャッター 指紋認証 薄型 Copilotキー搭載 ナチュラルシルバー (BJ0M5PA-AAAI)
￥181,469
2
FMV ノートパソコン WE1-K3 (MS 365 Personal/Copilotキー搭載/Win 11/15.6型/Core i5/16GB/SSD 512GB/ホワイト) FMVWK3E15W_AZ
FMV ノートパソコン WE1-K3 (MS 365 Personal/Copilotキー搭載/Win 11/15.6型/Core i5/16GB/SSD 512GB/ホワイト) FMVWK3E15W_AZ
￥125,800
3
Lenovo ノートパソコン パソコン IdeaPad Slim 3 14.0インチ AMD Ryzen™ 5 8640HS メモリ16GB SSD512GB Microsoft 365 試用版 Windows11 バッテリー駆動12.6時間 重量1.39kg ルナグレー 83K9003JJP ノートPC
Lenovo ノートパソコン パソコン IdeaPad Slim 3 14.0インチ AMD Ryzen™ 5 8640HS メモリ16GB SSD512GB Microsoft 365 試用版 Windows11 バッテリー駆動12.6時間 重量1.39kg ルナグレー 83K9003JJP ノートPC
￥159,800
4
【Amazon.co.jp限定】ASUS ノートパソコン Vivobook 15 M1502NAQ 15.6インチ AMD Ryzen 7 170 メモリ16GB SSD 512GB Microsoft 365 Personal (24か月版) 搭載 Windows 11 重量1.7kg Wi-Fi 6E クワイエットブルー M1502NAQ-R7165BUWS
【Amazon.co.jp限定】ASUS ノートパソコン Vivobook 15 M1502NAQ 15.6インチ AMD Ryzen 7 170 メモリ16GB SSD 512GB Microsoft 365 Personal (24か月版) 搭載 Windows 11 重量1.7kg Wi-Fi 6E クワイエットブルー M1502NAQ-R7165BUWS
￥139,800
5
【整備済み品】軽量薄型ノートパソコンdynabook G83 ■ 13.3型FHD(1920x1080) - 高性能第11世代Core i5-1135G7 - メモリ 16GB - SSD 256GB - Webカメラ - WiFi&Bluetooth - USB Type-C - MS Office 2021 - Win11搭載
【整備済み品】軽量薄型ノートパソコンdynabook G83 ■ 13.3型FHD(1920x1080) - 高性能第11世代Core i5-1135G7 - メモリ 16GB - SSD 256GB - Webカメラ - WiFi&Bluetooth - USB Type-C - MS Office 2021 - Win11搭載
￥62,800

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）
1
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
￥2,413
2
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き
￥7,313
3
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
￥1,899
4
CIO フラットスパイラルケーブル CtoC (Type-C/USB-C) PD 急速充電 平型 磁石 マグネット吸着 まとまる 充電ケーブル PD 240W データ転送 480Mbps 形状記憶 iPhone 17 / 16 / 15 Macbook Pro/Air/iPad用/ノートパソコン Galaxy Google Pixel Android (ライトブラック, 1.5m)
CIO フラットスパイラルケーブル CtoC (Type-C/USB-C) PD 急速充電 平型 磁石 マグネット吸着 まとまる 充電ケーブル PD 240W データ転送 480Mbps 形状記憶 iPhone 17 / 16 / 15 Macbook Pro/Air/iPad用/ノートパソコン Galaxy Google Pixel Android (ライトブラック, 1.5m)
￥2,290
5
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
￥740
6
Anker Zolo USB-C & USB-C ケーブル (240W, 高耐久ナイロン) 1.8m ブラック iPhone 17 / 16 / 15 Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応
Anker Zolo USB-C & USB-C ケーブル (240W, 高耐久ナイロン) 1.8m ブラック iPhone 17 / 16 / 15 Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応
￥1,590
7
Anker Nano Charging Station (7-in-1, 100W, 巻取り式 USB-C ケーブル) (USBタップ 電源タップ) 【PSE技術基準適合】MacBook iPad iPhone Galaxy Android ブラック
Anker Nano Charging Station (7-in-1, 100W, 巻取り式 USB-C ケーブル) (USBタップ 電源タップ) 【PSE技術基準適合】MacBook iPad iPhone Galaxy Android ブラック
￥9,990
8
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
￥990
9
Verbatim バーベイタム 1回録画用 ブルーレイディスク BD-R 25GB 50枚+3枚増量パック インクジェットプリンタ対応 ホワイト 片面1層 1-6倍速
Verbatim バーベイタム 1回録画用 ブルーレイディスク BD-R 25GB 50枚+3枚増量パック インクジェットプリンタ対応 ホワイト 片面1層 1-6倍速
￥2,480
10
ソニー ゲーミングイヤホン INZONE Buds:WF-G700N Fnatic監修/ワイヤレス / 低遅延2.4GHzワイヤレス接続 USBType-Cトランシーバー同梱/LE Audio対応/アクティブノイズキャンセリング/立体音響 / 最大約24時間バッテリー / 急速充電/マイク付き / PS5 スマホ PC Switch グラスパープル
ソニー ゲーミングイヤホン INZONE Buds:WF-G700N Fnatic監修/ワイヤレス / 低遅延2.4GHzワイヤレス接続 USBType-Cトランシーバー同梱/LE Audio対応/アクティブノイズキャンセリング/立体音響 / 最大約24時間バッテリー / 急速充電/マイク付き / PS5 スマホ PC Switch グラスパープル
￥20,800

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン