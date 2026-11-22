ファミリーレストランの「ジョイフル」は11月24日17時から11月27日までの4日間、公式アプリ会員を対象に「緊急値下げキャンペーン」を実施します。
平日ディナータイム限定で、「ジョイフル塩唐揚げ定食」や「大盛りポテトフライ」など全5品が100円引きになります。
ジョイフルの人気5品が100円引き！
今回のキャンペーンでは、「ジョイフル塩唐揚げ」シリーズの定食・単品と「大盛りポテトフライ」が対象です。
公式アプリで対象クーポンを提示すると、期間中は何度でも割引を受けられます。
■対象商品と割引価格
・ジョイフル塩唐揚げ定食 通常658円→548円
・ジョイフル塩唐揚げ・単品 通常548円→438円
・倍盛りジョイフル塩唐揚げ定食 通常1065円→955円
・倍盛りジョイフル塩唐揚げ・単品 通常955円→845円
・大盛りポテトフライ 通常438円→328円
「ジョイフル塩唐揚げ定食」は、外側はカリッと、中はジューシーな唐揚げを楽しめる人気メニューです。
「大盛りポテトフライ」は、揚げたてのサクサクとした食感が特徴のサイドメニュー。食事にもう一品加えたいときや、複数人でシェアするときにも利用できます。
■キャンペーン情報
・開催期間：11月24日17時～11月27日23時59分
全国のジョイフル店舗（一部店舗を除く）で実施。17時～23時59分の注文が対象で、公式アプリ内のクーポンを提示すると割引が適用されます。当日の新規登録でも利用可能です。
※テイクアウト・デリバリーは対象外。関東エリアなど一部店舗では販売価格が異なります。22時以降は深夜料金10％が加算されます。
※対象外店舗：JOYFULL EXPRESSアミュプラザおおいた店、JOYFULL EXPRESSイオンモール神戸南店、JOYFULL EXPRESSイオンモール高知店、JOYFULL EXPRESSイオンモール高岡店、JOYFULL EXPRESSゆめタウン久留米店、ジョイフル奄美長浜店、ジョイフル奄美龍郷店、ジョイフル奄美空港店、ジョイフル奄美入舟店、ジョイフル種子島西之表店、ジョイフル徳之島店
何度でも100円引きに！
今回のクーポンは、期間中なら何度でも使えるというのがお得感ありますね。
4日間限定ですが、夕食に何度かジョイフルを利用する人にはありがたいキャンペーン。アプリ会員限定なので、お忘れなく！
・開始日：2026年11月24日
・終了日：2026年11月27日
※価格は税込み表記です。
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