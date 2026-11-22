ファミリーレストランの「ジョイフル」は11月24日17時から11月27日までの4日間、公式アプリ会員を対象に「緊急値下げキャンペーン」を実施します。



平日ディナータイム限定で、「ジョイフル塩唐揚げ定食」や「大盛りポテトフライ」など全5品が100円引きになります。

ジョイフルの人気5品が100円引き！

今回のキャンペーンでは、「ジョイフル塩唐揚げ」シリーズの定食・単品と「大盛りポテトフライ」が対象です。



公式アプリで対象クーポンを提示すると、期間中は何度でも割引を受けられます。

■対象商品と割引価格

・ジョイフル塩唐揚げ定食 通常658円→548円

・ジョイフル塩唐揚げ・単品 通常548円→438円

・倍盛りジョイフル塩唐揚げ定食 通常1065円→955円

・倍盛りジョイフル塩唐揚げ・単品 通常955円→845円

・大盛りポテトフライ 通常438円→328円



「ジョイフル塩唐揚げ定食」は、外側はカリッと、中はジューシーな唐揚げを楽しめる人気メニューです。

「大盛りポテトフライ」は、揚げたてのサクサクとした食感が特徴のサイドメニュー。食事にもう一品加えたいときや、複数人でシェアするときにも利用できます。

■キャンペーン情報

・開催期間：11月24日17時～11月27日23時59分

全国のジョイフル店舗（一部店舗を除く）で実施。17時～23時59分の注文が対象で、公式アプリ内のクーポンを提示すると割引が適用されます。当日の新規登録でも利用可能です。





※テイクアウト・デリバリーは対象外。関東エリアなど一部店舗では販売価格が異なります。22時以降は深夜料金10％が加算されます。



※対象外店舗：JOYFULL EXPRESSアミュプラザおおいた店、JOYFULL EXPRESSイオンモール神戸南店、JOYFULL EXPRESSイオンモール高知店、JOYFULL EXPRESSイオンモール高岡店、JOYFULL EXPRESSゆめタウン久留米店、ジョイフル奄美長浜店、ジョイフル奄美龍郷店、ジョイフル奄美空港店、ジョイフル奄美入舟店、ジョイフル種子島西之表店、ジョイフル徳之島店

何度でも100円引きに！

今回のクーポンは、期間中なら何度でも使えるというのがお得感ありますね。



4日間限定ですが、夕食に何度かジョイフルを利用する人にはありがたいキャンペーン。アプリ会員限定なので、お忘れなく！

・開始日：2026年11月24日

・終了日：2026年11月27日

※価格は税込み表記です。