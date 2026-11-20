「和食麺処サガミ」は本日11月20日から「和食麺処サガミ 冬の感謝祭」を開催します。



11月26日までの7日間限定、生ビールや手羽先を特別価格で提供されます！

生ビール490円、手羽先110円に！

今回の感謝祭では、人気の生ビールと手羽先を特別価格で提供します。

生ビール（中ジョッキ）は通常690円のところ490円に。何杯飲んでも1杯490円で楽しめます。



「サガミ自慢の手羽先」も1本110円に！ タレ・塩の2種類を用意します。を利用すると、「10％OFF お食事割引券」がもらえます。なくなり次第終了です。

・生ビール（中ジョッキ）

通常価格690円→感謝価格490円

※230円引き、何杯でも1杯あたり同一価格

・サガミ自慢の手羽先［タレ・塩］

通常価格1本144円→感謝価格1本110円

※通常価格は「自慢の手羽先5本655円（税抜）」より算出

エリア限定の冬の感謝メニューも登場！

さらに、冬の味覚を楽しめる「冬の感謝メニュー」も特別価格で登場します。



広島県産の大粒かきを使った定食や、なべ焼うどん、北海道産帆立の釜めしなどをラインアップ。販売メニューはエリアによって異なります。



3つのエリア別に展開されます。

■埼玉・東京・神奈川・千葉・静岡エリア

麺・天ぷら・寿司・茶わん蒸し・小鉢をセットにした「寿司天ざるそば和膳」や、広島県産の大粒かきを使った「大粒かきフライ定食」、熱々のなべ焼うどんと寿司3貫を楽しめるメニューなどが感謝価格の対象となります。

・寿司天ざるそば和膳 通常2110円→お祭り価格1990円

・大粒かきフライ定食（お得な茶碗蒸し付き） 通常2190円→お祭り価格2080円

・大粒かきフライ定食 通常1970円→お祭り価格1860円

・なべ焼うどんと寿司3貫 通常1980円→お祭り価格1880円

■愛知・岐阜・三重・長野・群馬エリア

みそ煮込とかきフライを組み合わせたセットや、お刺身と天ぷらを楽しめる定食、大海老天つけそばなどが登場します。

・みそ煮込かきフライセット 通常1960円→お祭り価格1860円

・お刺身天ぷら定食（お得な茶碗蒸し付き） 通常2310円→お祭り価格2190円

・お刺身天ぷら定食 通常2090円→お祭り価格1970円

・大海老天つけそば（1本） 通常1470円→お祭り価格1370円

・大海老天つけそば（2本） 通常1890円→お祭り価格1790円

■滋賀・京都・奈良・和歌山・大阪・兵庫・石川・富山・福井エリア

北海道産帆立の釜めしと大粒かきフライのセットや、寿司・天ぷら付きの釜炊きうどん、黒毛和牛ホルモンを使った旨辛うどんなどが対象です。

・北海道産帆立釜めしかきフライセット 通常2050円→お祭り価格1950円

・釜炊きうどん寿司和膳 通常1850円→お祭り価格1750円

・旨辛 黒毛和牛ホルモンうどん（ごはん付き） 通常1770円→お祭り価格1670円

・旨辛 黒毛和牛ホルモンうどん 通常1490円→お祭り価格1390円

■和食麺処サガミ 冬の感謝祭 概要

開催期間：11月20日～26日

来店者特典：10％オフお食事割引券をプレゼント

※なくなり次第終了

手羽先110円はうれしい！

サガミ自慢の手羽先が1本110円とはうれしいですね！ この価格なら、いつもより多めに注文したくなっちゃいます。



生ビールも490円とお得なので、手羽先をつまみにビールがどんどん進みそう！ 7日間限定なので、お見逃しなく！

※価格は税込み表記です。