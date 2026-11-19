ASUS JAPANは、クリエイター向けブランド「ProArt」から、NVIDIA RTX Spark Superchipを搭載したミニPC「ProArt GR1X」の法人向け取り扱いを開始した。容積1.1Lの小型筐体に最大1 PFLOP（FP4）のAI性能と最大128GBの統合メモリを凝縮し、ローカルAIエージェントの運用や映像・画像制作を1台で支える製品だ。
ProArt GR1Xは、20コアCPUと6,144基のCUDAコアを1チップに統合したNVIDIA RTX Spark Superchipを採用する。最大1 PFLOP（FP4）のAI処理性能に加え、4:2:2動画編集やAV1エンコードにも対応し、生成AIを活用した制作ワークフローを効率化するという。Windows 11を搭載するため、既存のアプリケーションや業務フローを変えずに導入しやすい点も特徴だ。
メモリはCPUとGPUで共有する最大128GBのLPDDR5X統合メモリを搭載し、帯域幅は300GB/sとなる。120B級の大規模言語モデルをローカルで実行できる設計で、機密データを外部クラウドへ送らずにAIを業務へ生かせる構成だ。NVIDIA CUDAにも対応し、ComfyUIなどを用いた生成AIワークフロー構築やAIエージェントの開発、ファインチューニングもローカルで行える。
筐体サイズはおよそ幅150×奥行き150×高さ51mm、容積は1.1Lとなる。2基のファンと4本のヒートパイプによる冷却機構を備え、最大140W TDPに対応するため、高負荷なAI処理やレンダリングを安定して継続しやすい。通信面では10GbE有線LAN、Wi-Fi 7、Bluetooth 5.4に対応し、USB 3.2 Gen 2x2 Type-C×3とHDMI 2.1を装備することで最大4画面出力も実現するという。
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