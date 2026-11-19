ASUS JAPANは、グラフィックスカード「DUAL-RTX5070-O12G-EVO」と「DUAL-RTX5060-O8G-A」の2製品を11月20日にAmazon限定で発売する。いずれもデュアルファン構成による冷却性能と静音性を重視した設計で、省スペースなPCケースにも組み込みやすい2.5スロット設計を採用する。価格はDUAL-RTX5070-O12G-EVOが185,800円、DUAL-RTX5060-O8G-Aが104,800円。

上位モデルの「DUAL-RTX5070-O12G-EVO」は、12GB GDDR7メモリを搭載したOC Editionで、通気性を高めたバックプレート設計やAxial-techファンの改良により、高負荷時の排熱効率と安定動作を追求する。GPU温度が50度未満のときにファンを停止する0dBテクノロジーも備え、軽作業時はノイズを抑えやすい構成だ。

もう一方の「DUAL-RTX5060-O8G-A」は、8GB GDDR7メモリを搭載したOC Edition Advancedで、基本設計は5070モデルと共通する。デュアルボールファンベアリングによる耐久性、下向きの風圧を高めるファンブレード、熱だまりを抑える背面通気孔などを備え、日常利用からゲーム用途まで幅広い場面を想定したモデルだ。