SUNEAST（旭東エレクトロニクス）は、半固体モバイルバッテリー新製品「SSA10K」の予約販売を開始した。発売日は11月26日で、価格は10,800円だ。販売チャネルは全国の主要家電量販店およびオンラインストアで、Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピング、ヨドバシ.com、ビックカメラ.comなどで購入できる。
SSA10Kは、10000mAhの大容量と半固体バッテリーセルを組み合わせた薄型モバイルバッテリーだ。厚さは13.4mm、サイズはおよそ103.5×69×13.4mm、重量はおよそ195gとなる。カラーはホワイト、ブラック、ブルーの3色を用意し、アルミニウム合金とABS樹脂を採用した上質な外観も特徴だ。
充電性能は、Qi2準拠のワイヤレス充電が最大25W、USB-C出力が最大35Wに対応する。マグネットでスマートフォン背面に装着しやすく、ケーブルを使わずに充電できるほか、本体を充電しながらスマートフォンへ給電するパススルー充電にも対応する。さらにワイヤレス充電とUSB-Cを組み合わせた2台同時充電も可能で、用途に応じて使い分けやすい設計だ。
半固体バッテリーセルの採用により、発火・発煙リスクの低減を目指した安全性への配慮も打ち出す。日常の通勤・通学だけでなく、旅行、出張、イベント、スポーツ観戦など長時間の外出を想定した設計で、容量と携帯性、充電速度を両立したモデルとして注目を集めそうだ。
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