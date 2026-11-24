アスクは、Thermaltake社製のケースファン「SWAFAN UNIFY ARGB Sync」シリーズを発表した。発売時期は11月27日。価格は「SWAFAN UNIFY 240 ARGB Sync Black」「SWAFAN UNIFY 240 ARGB Sync Snow」が9,980円前後、「SWAFAN UNIFY 360 ARGB Sync Black」「SWAFAN UNIFY 360 ARGB Sync Snow」が12,980円前後の見込み。

SWAFAN UNIFY ARGB Syncシリーズは、120mmファンを2基または3基まとめて1つのフレームに収めたシングルフレーム設計が特徴だ。4本のねじで固定でき、マザーボードとの接続ケーブルも電源用とLED用の2本で済むため、組み込み時の手間を抑えやすい構造だ。さらに、軸とフレームにインフィニティミラーを内蔵し、アドレサブルRGB LEDと組み合わせることで、PCケース内部を鮮やかに演出する製品だ。

機能面では、着脱可能なファンブレードを採用し、標準のスタンダードファンブレードに加えて、背面から吸気可能なリバースファンブレードが付属する。吸気と排気のどちらを重視する構成にも対応しやすく、エアフロー設計の自由度が高い点が魅力だ。対応マザーボードはASUS、ASRock、GIGABYTE、MSIで、5V RGBピンヘッダを備える環境なら各社のLED制御ソフトから同期設定が可能だという。

ラインアップは、ブラックとホワイトの2色展開。サイズはおよそ244×124×28mmの240モデルと、およそ364×124×28mmの360モデルが用意される。