自分の位置情報を取得し、スマホやカーナビなどで活用されているGNSS（全球測位衛星システム）。一般的にはその1つであるGPSと呼ばれることが多いが、GNSSを組み込んだ製品を通じて、安全確保や生産性の維持、見守りなど、さまざまな用途を支えているのが、無線通信モジュールメーカーのQuectel Wireless Solutions（以下、Quectel）だ。

無線技術とアンテナを組み合わせ、顧客のニーズに合わせた製品を提供しているQuectelは、どのように社会の課題を解決する製品を生み出しているか。今回はリージョナルセールスマネジャーの佐藤健太氏とAPAC GNSS Business Development Managerのマーク・ウイントン氏にQuectelの製品や提供方針、今後の展開についてお話を伺った。

無線通信モジュールから完成品まで、幅広い製品を展開するQuectel

中国・上海に本社を置くQuectelは、無線通信モジュールメーカー。2010年10月に設立され、現在は上海市場に上場している。創業当初は携帯電話回線を利用する通信モジュールの開発、製造、販売が中心であったが、現在はWi-FiやBluetooth、位置情報を取得するGNSSなど、ほぼすべての無線規格に対応したモジュールを手掛けている。さらに、顧客に合わせて製品をカスタマイズするODM（Original Design Manufacturing）事業にも力を入れている。

主な顧客は製造業で、LTEルーターやパソコン、無線トランシーバーなどの通信機器メーカーをはじめ、IoT対応の体重計や血圧計といったヘルスケア機器、建設業や農業で利用する電子機器など、多岐に渡る。「電子機器を作っているメーカーは、すべて我々のお客様になっています」と佐藤氏。その幅広い製品ラインナップの中で、特に大きな実績を上げているのは5Gセルラー通信モジュールで、佐藤氏によると、同市場では54％のシェアを獲得しているという。

多様な無線技術とアンテナを組み合わせ、製品開発を支えるQuectelの強み

Quectelは、セルラー通信やWi-Fi、Bluetooth、GNSSなどの多様な無線通信技術を扱っている。複数のモジュールを顧客の用途に合わせて組み合わせ、カスタマイズできることが同社の強みだ。

競合他社との差別化につながっているのは、自社にアンテナ部門を持っていることとマーク氏は語る。「Quectelの強みの一つは、アンテナ部門を擁していることです。各製品ごとに異なる部門がありますが、顧客の設計を最適化するために各部門が密接に連携しています」（マーク氏）。

無線機器では、複数の通信モジュールを一つの製品に搭載すると、電波の干渉によって性能が低下したり、認証取得に問題が生じる場合がある。特にGNSSは、同じ機器に搭載された高出力の無線デバイスから影響を受け、位置情報の取得性能が低下することもある。しかしQuectelでは、各製品部門とアンテナ部門が連携してチューニングやマッチングを行うことで、製品全体のRF（無線周波数）性能を最適化し、顧客の設計負担を軽減できる。

佐藤氏は、こうした取り組みは製品開発期間の短縮にもつながっていると語る。複数の無線機器を組み合わせた製品で電波干渉などが原因で認証に失敗すると、設計の見直しが必要になるが、各部門が連携して統合ソリューションを提供することで問題への対応を支援し、顧客が製品を市場に投入するまでの時間が短縮されている。

「GNSSだけでなく、Wi-Fiやセルラーなど、さまざまな製品を扱っているので、それらを組み合わせてカスタマイズし、お客様に届けることができます」（佐藤氏）

QuectelがGNSS分野で重視しているのは、高精度な位置情報をより低コストで利用できるようにすること。高精度GNSSでは、センチメートル級の測位精度が求められるが、従来は製品価格が高く、利用できる分野が限られていた。Quectelでは、アンテナやGNSS受信機などを統合し、性能を確保しながらコストを削減することで、高精度GNSSの用途拡大を目指している。

「私たちが取り組んでいるのは、『高精度技術の民主化』です。より低コストで、より高精度な技術を、誰もが利用できるようにすることです」（マーク氏）

高精度な測位技術を手頃な価格で提供することで、これまでコスト面から導入が難しかった用途にも市場を広げ、製品開発期間の短縮や顧客の事業運営コストの削減につなげるという。

通信モジュールからAI搭載製品まで、幅広い用途に対応する製品群

Quectelの主力製品であるセルラー通信モジュールは、LTEルーターやパソコン、IPトランシーバーなど、さまざまな機器に組み込まれている。また、Wi-FiやBluetooth、920MHz帯のサブGHz通信に対応したモジュールも取り扱っている。

GNSS分野では、位置情報を取得する小型モジュールから、アンテナと受信機を一体化したスマートアンテナまで用意している。特に力を入れているのは、補正情報を利用してセンチメートル級の高精度測位を実現するRTK GNSSだ。

スマートアンテナは、GNSS受信機とアンテナを組み合わせた製品で、基板の状態でも、筐体に収めた完成品としても提供できる。顧客は個別に部品を調達して組み合わせる必要がなく、あらかじめ統合された製品を利用できるため、設計工程を短縮できるほか、部品表（BOM）の簡素化にもつながる。また、既存システムに組み込むことで、システム全体を再設計せずに、高精度な位置情報を利用することも可能だ。

アンテナ製品は、小型のチップアンテナからGNSS用アンテナ、5Gや4G、Wi-Fiなど複数の無線通信に対応するコンボアンテナ、基地局用の大型アンテナと幅広く取り扱っている。

Quectelでは、AI機能を搭載したCPUをモジュール化した製品や、それらを組み込んだシングルボードコンピューターも展開している。AI機能を搭載した「AI Box」では、カメラ映像から人の感情や性別、年齢などを推定できるほか、ジェスチャーや顔の認識にも対応している。人物の笑顔を検知して感情を分析するデモンストレーションも紹介された。佐藤氏は「生産現場の生産効率を高めたり、安全性を向上させるという意味で、この製品の需要が出てくると考えています」と語る。