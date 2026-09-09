広範な要素技術が求められるIoTプロジェクトは、決して1社だけでは完結できず、パートナー企業の存在が欠かせない。ソラコムが2026年7月に開催した「SORACOM Discovery 2026」の展示ブースでは、パートナー企業による多様なIoTソリューションが一堂に会した。

今回はその中から、IoTビジネスを支えるソリューションを展開するKDDI、Quectel Wireless Solutions、JENESIS、センチュリー・システムズの4社のブースを紹介する（前回記事：異常検知からロボット走行、車両制御まで ―― 現場を遠隔化・自動化するSORACOM活用のIoTソリューション）。

KDDI：日本のインフラを支える実績豊富なIoT通信をさらに拡充

auの通信網を基盤に、25年にわたりIoTビジネスを展開してきたKDDI。

モビリティや社会インフラ、産業機器など、多様な領域での運用実績を強みとし、累計導入は6000万回線を超える（2026年3月時点）。ブースでは、IoT回線のユースケースを広げる「au Starlink Direct for IoT」と「大容量プラン」が紹介されていた。

2026年4月に提供開始したau Starlink Direct for IoTは、IoTデバイスとStarlink通信衛星を直接接続するサービスであり、圏外エリアでもIoT通信が可能になる。現在は段階的にリソースを拡充しており、まずは電気・ガスなどのスマートメーターや獣害対策における遠隔通知といった「1日数回の通信」を想定したユースケースから適用を進めているという。

大容量プランは、通常のLTEプランでは容量やコスト面で対応が難しかった、映像伝送や頻繁なデータ収集といったユースケースに特化したプランだ。上り通信の品質保証を重視しており、通信制限後も256kbpsを担保している点が特徴だ。現在、ソラコムのグループ会社であるミソラコネクトの回線にのみ対応している。

なお、2017年にソラコムがKDDIグループに参画して以来、両社は共同で技術開発を進めてきた。その成果は、ソラコムのIoTとKDDIの通信プロファイルを融合した国内向けのIoT通信サービス「KDDI IoT アクセス」や、KDDIのローミング網を融合した「GLOBAL IoTアクセス」として結実している。

また、IoT関連の研究成果として、3D点群データの標準圧縮方式である「G-PCC」の実用化技術が披露されていた。膨大なデータ量となる3D点群を、データ品質を維持したまま圧縮する独自技術で、モバイル回線を経由してより手軽にデジタルツインを構築できる。ブースでは、LiDARドローン（手持ち）で計測した会場の3D点群データを6分の1に圧縮。Wi-Fi経由でPCに送り、仮想空間上で表示するデモを披露していた。

Quectel：「世界で最も売れているモジュール」の日本版から10cm誤差のRTK対応GNSSまで

Quectel Wireless Solutions（以下Quectel）は、2010年に中国上海で設立されたIoT通信モジュールメーカーだ。セルラー無線通信モジュールやGPS（GNSS）、アンテナなどを製造・開発しており、通信モジュールの出荷台数では世界No.1（2023年6月時点、Counterpoint社調査）を謳う。

Quectelの3G/LTE通信モジュールは、以前からソラコムによる動作確認を受けており、さまざまなデバイスに組み込める。今回出展されていたのは、「世界で最も売れているIoT通信モジュール」と言われるLTE Cat.1 bis対応の「EG800AK」の日本版「EG800AK-JP」だ。

EG800AKはシングルアンテナで、従来のCat.1と同等の下り10Mbps、上り5Mbpsを実現。サイズも17.7mm×15.8mm×2.4mmと超小型サイズだ。スマホで直接スペースXの低軌道衛星と通信できる「Starlink D2C」や、クラウドから遠隔で通信プロファイルを切り替えられる「SGP.32」の規格にも対応。日本のLTEバンドに最適化されたEG800AK-JPは技適（TELEC）認証取得済みで、国内の大手サービスでも採用されている。

RTKに対応する高精度測位GNSSレシーバー「QLM29HBAA-GM」も披露されていた。RTKは通常数メートル単位の誤差が生じるGPS（GNSS）の計測値をセンチメートル単位に補正する高精度な衛星測位技術だ。

QLM29HBAA-GMは、すでに普及している測位信号のL1に加え、建物や樹木による信号の遮断・反射に強いL5にも対応。さらにRTK測位を利用することで、屋外の良好な環境下では誤差10cm以下で位置情報を取得できるという。GNSSモジュールとアンテナ、防塵防水ケースが一体となっており、SORACOM IoTストアで販売を開始している。