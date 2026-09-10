ソラコム、RTK対応GNSS受信機向け補正情報サービスをSORACOM IoTストアで単体提供開始
ソラコムは、デバイス通販サイト「SORACOM IoTストア」において、Quectel社が提供するRTK補正情報サービスの単体提供を、9月10日から開始する。価格は月額2,970円で、RTK測位に対応したGNSS受信機をすでに保有する利用者でも契約しやすい点が特徴だ。
RTKは、GNSSの単独測位よりも高精度な位置情報を得るための補正技術だ。農業機械の自動操舵、建設重機の位置管理、モビリティやロボットの自動走行制御など、誤差数センチメートル級の測位が求められる用途で活用が広がっているという。今回のサービスは、Quectel Wireless Solutions Co., Ltd.が提供主体となり、RTK対応GNSS受信機を持つ利用者や、いったん解約した後の再契約にも対応する。
利用には、RTK測位に対応したGNSS受信機に加えて、補正情報を送受信するためのインターネット接続環境が必要だ。SORACOM Air for セルラーが利用できる機器と組み合わせれば、インターネット経由でRTK補正情報をやり取りできる。さらにSORACOMプラットフォームの可視化サービスやクラウド転送サービスと組み合わせることで、高精度位置情報の活用を進めやすくなるという。
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