ASUS・ROG対象パーツ購入で最大25,000円分のQUOカードPay　11月13日からキャンペーン

ASUS JAPANは、ASUS・ROG対象製品の購入者を対象にQUOカードPayを進呈する「アップグレードキャンペーン Vol.3」を11月13日から開催する。対象製品の購入期間は11月13日から2027年1月11日まで、応募期間は2026年11月13日から2027年1月18日までだ。ビデオカード、マザーボード、PCケース、電源、クーラーの一部が対象で、応募条件を満たした購入者全員に、モデルごとに5000円分、3000円分、1000円分のQUOカードPayを進呈し、合計で最大25,000円分まで受け取れる内容だ。

購入対象外は国内正規代理店以外の並行輸入品、中古品、アウトレット、オークション品となっている。

一人あたりの応募金額の合計は最大25,000円までで、先着順で応募金額を積算し、精算合計25,000円までが対象となる。上限に近い状態で追加応募した場合、最後の応募が無効になる場合があるため注意が必要だ。購入した製品が対象期間外の場合や応募要件を満たさない場合は対象外となるため、詳細はキャンペーンサイトで確認したい。