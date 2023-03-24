pCloudが中秋の名月キャンペーンを開始 生涯プラン最大64%オフ、Encryption無料特典付きだ

スイス拠点のクラウドストレージサービスを展開するpCloudは、9月21日から9月30日まで、中秋の名月に合わせた「pCloud 中秋の名月 2026」キャンペーンを実施する。対象となるのは生涯プランで、1TBが279米ドル、2TBが379米ドル、10TBが1099米ドルとなり、最大64% OFFで提供する。さらに、対象プランの購入者には、ゼロ知識暗号化に対応する「pCloud Encryption」を無料で付与する。

pCloudは、macOS、Windows、Linux、iOS、Androidに対応するクラウドサービスだ。専用デスクトップアプリ「pCloud Drive」を使えば、ローカルの保存領域を圧迫せずにファイルを管理できる。スマートフォンでは写真や動画の自動アップロードが可能で、即時同期により複数デバイス間で同じデータへすぐにアクセスできるという。

今回のキャンペーンの目玉は、生涯プランの割引とpCloud Encryptionの無料提供だ。pCloud Encryptionは、ファイルをアップロード前に端末側で暗号化するクライアントサイド暗号化を採用し、暗号鍵をユーザーだけが保持する仕組みだ。機密文書や個人情報を含むデータを保護したい利用者にとって、通常のクラウド保存に加えて強い安心感を得られる選択肢となる。

pCloudはスイスの法制度に基づいて運営され、EUのルクセンブルクと米国にデータセンターを持つクラウドストレージだ。世界で2,400万人以上が利用しており、pCloud Backup、共有リンク、フォルダー招待、ファイルリクエスト、統合メディアプレーヤー、pCloud Photos、NEW pDocs、内蔵フォトエディターなど、保存から共有、編集までを一体化した機能を備える。購入はキャンペーン特設ページから行う。