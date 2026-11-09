11月21日（土）・22日（日）の2日間、富山県富山市のYKK APアリーナで、日本最大級のファッションフェスタ「東京ガールズコレクション TOYAMA2026」が開催されます！ 近隣の女子にとってはたまらない週末だと思いますが、本イベントに付随して行われる、もうひとつのイベントにも要注目です！

11月20日（金）から22日（日）までの3日間、YKK APアリーナの隣りに位置する富山市親水広場にて、富山県産食材を使った多彩なグルメが集まるフードイベント「TGC富山 2026 ごっつぉ祭」が開催されるんです！

チケット不要で気軽に立ち寄れる！富山ならではの「あったかグルメ」9店舗が集結

「ごっつぉ」は富山弁で「ご馳走」のこと。会場には富山県産食材を使ったグルメを中心に、テント7店舗とキッチンカー2店舗の計9店舗が並びます。

熱々の海鮮鍋やおでん、白えび・ブラックラーメンは、肌寒い季節にうれしい品々。富山県産劔和牛串、名水ポーク丼、ますの寿しのほか、スイーツやカフェも楽しめます。

ごっつぉ祭は、TGC TOYAMA 2026の関連イベントですが、TGC本編のチケットを持っていない方でも気軽に立ち寄ることができる、参加無料のイベントです。

11月21日（土）・22日（日）は無料ステージや撮影体験も同時開催

さらに、週末の11月21日（土）・22日（日）には、同じ親水広場で「TGC TOYAMA FESTA 2026 powered by YKK AP」も開催予定（入場無料）。

TGC出演者（TAGRIGHT、村重杏奈、ゆうちゃみ）のトークショーや14時からのパブリックビューイング（一部ライブ配信）を実施。無料のプロ撮影体験やロボットアーム「GLAMBOT®」でのスロー動画撮影も楽しめます。

「今日は何を食べようか」と迷いながら、熱々のグルメを頬張り、華やかなイベントの空気まで味わえる3日間。金曜日の仕事帰りや週末のお出かけに、大切な人と一緒に富山の「ごっつぉ」を満喫しに出かけてみてはいかがでしょうか。

TGC富山 2026 ごっつぉ祭

●開催日時：

2026年11月20日（金）17:00〜20:00

2026年11月21日（土）11:00〜20:00

2026年11月22日（日）11:00〜19:00

●会場：親水広場（YKK AP ARENA隣）

●住所：富山県富山市湊入船町5-12

●入場料：無料（フード・ドリンクは有料）

TGC TOYAMA FESTA 2026 powered by YKK AP

●開催日時：2026年11月21日（土）〜22日（日）11:00〜19:00（予定）

●開催場所：親水広場（YKK AP ARENA隣）

●住所：富山県富山市湊入船町5-12

●入場料：無料