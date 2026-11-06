ASUS、ROG20周年記念チェアと逆折り式傘を発表　遮音パネル搭載＆水滴対策も

ASUS JAPANは11月6日、ROGブランド誕生20周年を記念したゲーミングチェア「ROG Destrier Edition 20 Gaming Chair」と、折りたたみ傘「ROG Umbrella」を発表した。「ROG Umbrella」は11月13日より販売を開始する。チェアはROGらしいブラック＆ゴールドの特別仕様、傘はブラック＆レッドの「ROG Umbrella BK-RD」とブラック＆ホワイトの「ROG Umbrella BK-WH」の2色展開となる。
「ROG Destrier Edition 20 Gaming Chair」は、アニバーサリーモデルらしい洗練された装飾に加え、ヘッドレスト、ランバーサポート、アームレストを細かく調整できる構造を備える。モバイルゲーム向けの専用モードではアームレストを14cmまで上げられ、360度回転にも対応するため、プレイ姿勢に合わせたポジショニングがしやすい設計だ。さらに、取り外し可能な遮音パネルを備え、周囲の雑音を抑えて没入感を高めるという。
傘の「ROG Umbrella」は、高品質な素材感とROGらしいデザイン性を組み合わせた製品だ。直径113cmのキャノピーに逆折り式構造を採用し、閉じた際に濡れた面を内側に収めることで水滴の垂れを抑える。フレームにはグラスファイバーを用い、軽さと耐久性の両立を図った。ワンタッチ開閉ボタンも備え、通勤や外出時に扱いやすい仕様となっている。価格は、ROG Destrier Edition 20 Gaming Chairが155,980円、ROG Umbrellaが4,800円。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります