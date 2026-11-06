ASUS、ROG20周年記念チェアと逆折り式傘を発表　遮音パネル搭載＆水滴対策も

ASUS JAPANは11月6日、ROGブランド誕生20周年を記念したゲーミングチェア「ROG Destrier Edition 20 Gaming Chair」と、折りたたみ傘「ROG Umbrella」を発表した。「ROG Umbrella」は11月13日より販売を開始する。チェアはROGらしいブラック＆ゴールドの特別仕様、傘はブラック＆レッドの「ROG Umbrella BK-RD」とブラック＆ホワイトの「ROG Umbrella BK-WH」の2色展開となる。

「ROG Destrier Edition 20 Gaming Chair」は、アニバーサリーモデルらしい洗練された装飾に加え、ヘッドレスト、ランバーサポート、アームレストを細かく調整できる構造を備える。モバイルゲーム向けの専用モードではアームレストを14cmまで上げられ、360度回転にも対応するため、プレイ姿勢に合わせたポジショニングがしやすい設計だ。さらに、取り外し可能な遮音パネルを備え、周囲の雑音を抑えて没入感を高めるという。

傘の「ROG Umbrella」は、高品質な素材感とROGらしいデザイン性を組み合わせた製品だ。直径113cmのキャノピーに逆折り式構造を採用し、閉じた際に濡れた面を内側に収めることで水滴の垂れを抑える。フレームにはグラスファイバーを用い、軽さと耐久性の両立を図った。ワンタッチ開閉ボタンも備え、通勤や外出時に扱いやすい仕様となっている。価格は、ROG Destrier Edition 20 Gaming Chairが155,980円、ROG Umbrellaが4,800円。