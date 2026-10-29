ASUS、Wi-Fi 8ルーター「ROG Rapture GT-BN98」発売へ　ゲーム通信の遅延を最大34％低減とうたう

ASUS JAPANは、ゲーミングブランドRepublic of Gamers（ROG）から、次世代無線規格Wi-Fi 8に対応するゲーミングルーター「ROG Rapture GT-BN98」を10月30日よりAmazon限定で発売する。価格は180,727円（Amazonポイント1%込み）。2.6GHzクアッドコアCPU、8本の外部アンテナ、10Gbpsポート2基を備え、AI Game Boostによる最大34%の遅延低減をうたう製品だ。
ROG Rapture GT-BN98の核となる特徴は、ゲーム通信を優先する設計だ。AI Game Boostは、有線・無線・ゲーミングポートにつながるゲーム機器を自動検出して優先処理し、さらに「Adaptive QoE」と「GTNet」を組み合わせて通信経路や帯域を最適化する。これにより、端末からサーバーまでの通信を段階的に整え、オンライン対戦での応答性向上を狙う構成だ。
無線性能も高い。2.4GHz、5GHz×2、6GHzのクアッドバンド構成で、各帯域4×4の計16ストリームに対応する。6GHz帯では320MHz幅と4096-QAMにより、最大11,529Mbpsの理論値通信を実現するという。加えて、10Gbps WAN/LANポートと10Gbpsゲーミングポート、2.5Gbpsポート4基を備え、最大20GbpsのリンクアグリゲーションやマルチWANにも対応する。
放熱面では、厚みを増したアルミトッププレートや強化ナノカーボン層、通気性を高めた脚部デザインにより、放熱性能を最大35%向上させたとしている。管理機能も充実しており、悪質サイトのブロックや双方向IPS、広告・トラッカーのブロックに対応するAiProtectionのほか、Guest Network Pro、Client Insight、WiFi Insightなども利用できる。製品は日本の電波法に基づく技適を取得済みで、一部のWi-Fi 8機能は今後のファームウェアアップデートで順次対応予定だという。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります