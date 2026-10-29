ASUS、Wi-Fi 8ルーター「ROG Rapture GT-BN98」発売へ　ゲーム通信の遅延を最大34％低減とうたう

ASUS JAPANは、ゲーミングブランドRepublic of Gamers（ROG）から、次世代無線規格Wi-Fi 8に対応するゲーミングルーター「ROG Rapture GT-BN98」を10月30日よりAmazon限定で発売する。価格は180,727円（Amazonポイント1%込み）。2.6GHzクアッドコアCPU、8本の外部アンテナ、10Gbpsポート2基を備え、AI Game Boostによる最大34%の遅延低減をうたう製品だ。

ROG Rapture GT-BN98の核となる特徴は、ゲーム通信を優先する設計だ。AI Game Boostは、有線・無線・ゲーミングポートにつながるゲーム機器を自動検出して優先処理し、さらに「Adaptive QoE」と「GTNet」を組み合わせて通信経路や帯域を最適化する。これにより、端末からサーバーまでの通信を段階的に整え、オンライン対戦での応答性向上を狙う構成だ。

無線性能も高い。2.4GHz、5GHz×2、6GHzのクアッドバンド構成で、各帯域4×4の計16ストリームに対応する。6GHz帯では320MHz幅と4096-QAMにより、最大11,529Mbpsの理論値通信を実現するという。加えて、10Gbps WAN/LANポートと10Gbpsゲーミングポート、2.5Gbpsポート4基を備え、最大20GbpsのリンクアグリゲーションやマルチWANにも対応する。

放熱面では、厚みを増したアルミトッププレートや強化ナノカーボン層、通気性を高めた脚部デザインにより、放熱性能を最大35%向上させたとしている。管理機能も充実しており、悪質サイトのブロックや双方向IPS、広告・トラッカーのブロックに対応するAiProtectionのほか、Guest Network Pro、Client Insight、WiFi Insightなども利用できる。製品は日本の電波法に基づく技適を取得済みで、一部のWi-Fi 8機能は今後のファームウェアアップデートで順次対応予定だという。