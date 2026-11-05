【宿泊者限定】リゾナーレ那須で焚き火を囲みチーズフォンデュを楽しむ「冬の屋外グルメイベント」を初開催

自然豊かな栃木県・那須エリアに位置するリゾートホテル「星野リゾート リゾナーレ那須」では、2027年1月5日〜3月31日までの冬期限定で、地元の恵みであるチーズとミルクを主役にしたイベント「ファーマーズタウン」が初開催されます。

「ファーマーズタウン」は、乳製品を味わいながら、地域の生産者のこだわりや酪農の魅力に触れられるイベント。リゾートホテルの屋外施設に屋台が並び、焚き火のぬくもりを感じながらチーズフォンデュや温かいドリンクを楽しめます。

ミルクとチーズの魅力にどっぷりのステイ体験

期間中、「星野リゾート リゾナーレ那須」の屋外施設「POKO POKO」には特別感あふれる屋台がお目見えします。焚き火のぬくもりを感じながら味わう極上のチーズフォンデュや、心までほぐれるあたたかなドリンクが用意されます。

アクティビティ施設「グリーンハウス」では、牛の模様をモチーフにした「ミルクキャンドルづくり」も開催されます。

世界にひとつだけの牛柄を描く手づくりクラフト体験を楽しんだあとは、幻想的な牛乳瓶のあかりが灯る露天風呂で癒やしの時間を過ごすなど、一日を通して地域の豊かな恵みを全身で体感できます。

宿泊者だけが楽しめるとっておきのイベント

イベント参加は宿泊者が対象で、料金は無料です。プログラムによって条件が異なる場合があります。なお、イベントの開催期間は、2026年12月1日〜2027年3月15日まで。

澄み切った冬空の下、香ばしく溶けるチーズの香りや湯気立つミルクに包まれながら、旅の仲間や大切な人とテーブルを囲む特別な時間。寒さを楽しみに変えてくれる、冬ならではの心温まるリゾート滞在が叶います。

ファーマーズタウン

●開催場所：星野リゾート リゾナーレ那須（栃木県那須郡那須町高久乙道下2301）

●開催期間：2026年12月1日～2027年3月15日

※「牛乳瓶のライトアップ」のみ2026年12月1日～3月31日

●場所：大浴場・湯上り処

●時間：日没後～25:00／「ミルクアイスバー」15:00～25:00

●料金：無料

●対象：宿泊者限定（※プログラムにより一部条件が異なる場合があります）