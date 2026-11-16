Ryzen 9000対応マザーボードが12,480円　ASRock「A620AM-P」11月20日発売

ASRockは、AMD A620チップセットを搭載するMicro ATXマザーボード「A620AM-P」を11月20日に国内正規代理店経由で順次発売する。価格は1万2480円で、AMD Socket AM5対応のRyzen 9000、8000、7000シリーズプロセッサー向けに設計した製品だ。
A620AM-Pは、VCore用MOSFETにDr.MOSを採用した4+1+1電源フェーズ設計と2オンス銅薄層基板を備え、安定した電力供給と信号伝送を重視した構成だ。さらに、IOインターフェースを覆うアルミニウムヒートシンクを搭載し、安定性と耐久性を確保したという。
拡張性の面では、PCIe 4.0 x16スロット、PCIe 3.0 x1スロット×2、Hyper M.2とUltra M.2の2基のM.2スロットを装備するほか、前面USB 3.2 Gen1 Type-Cポートにも対応する。映像出力はHDMI 2.1とDisplayPort 1.4を備え、DDR5 DIMMスロット×2によるデュアルチャネルメモリー構成や、最大6800+（OC）対応も特徴だ。
また、ギガビットLAN、7.1ch HDオーディオ、USB 3.2 Gen1 Type-A、USB 2.0の各ポート群を備え、DIY向け機能としてBIOSフラッシュバックボタン、ツールレスSSD、オートドライバインストーラー、ポストステータスチェッカーも搭載する。さらに、ASRock安心サポート＋として6ヵ月のCPUソケットピン折れ無償修理保証も用意される。サイズはMicro ATX規格となる。
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