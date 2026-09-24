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両雄の「プロ・マックス」が同時に登場です!!

最先端フラグシップスマホ「OPPO Find X10 Pro Max」:「Xiaomi 18 Pro MAX」が発売＝2nmプロセッサと「ハッセルブラッド」:「ライカ」でガチ勝負だ!!

2026年09月25日 00時01分更新

文● みやのプロ（@E_Minazou）編集● ASCII

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　中国にて、OPPOおよびXiaomiから、スマートフォン技術の最先端を結集したフラグシップモデル「OPPO Find X10 Pro Max」と「Xiaomi 18 Pro MAX」が相次いで発表された。奇しくも、両社の「プロ・マックス」がほぼ同時に発表、もちろんOPPOには「Hasselblad」の、Xiaomiには「Leica」のロゴが入る。

「OPPO Find X10 Pro Max」と「Xiaomi 18 Pro MAX」比較

「OPPO Find X10 Pro Max」

「OPPO Find X10 Pro Max」と「Xiaomi 18 Pro MAX」比較

「Xiaomi 18 Pro MAX」

　カメラおじさんとしては、「OPPO Find X9 Ultra」と「Xiaomi 17 Ultra」と「Leica Leitzphone powered by Xiaomi」の「ウルトラ系列」の次世代モデルも気になるが、発表された2製品を見ていこう。

　両モデルともに最新世代の2nmプロセス製造SoCを世界に先駆けて搭載し、処理性能と省電力性を極限まで高めている点が大きな特徴である。カメラシステムにおいては2億画素クラスの超高解像度センサーを複数搭載し、高度な光学設計や独自のAI技術が盛り込まれている。

　OPPO Find X10 Pro Maxは、ハッセルブラッドとの共同開発による3台の2億画素カメラシステムを備え、クラシックカメラを思わせる異素材融合ガラスボディや超大容量バッテリーを採用している。

　Xiaomi 18 Pro MAXは、背面に2.9インチの「百変背屏」と呼ばれるサブディスプレイを搭載し、ライカとの共同開発による光学システムやプライバシー保護のための物理防窺ディスプレイ技術を軸に先進的な体験を提供する。

■価格もガチ勝負だ

　中国市場におけるXiaomi 18 Pro MAXの販売価格は12GB+256GBモデルが6999元（約16万5000円）から。OPPO Find X10 Pro Maxは12GB+256GBモデルが6799元（約16万円）。両モデルともに、日本国内市場における正規導入や日本向けの税込価格、発売日については未定だ。

「OPPO Find X10 Pro Max」と「Xiaomi 18 Pro MAX」比較

「OPPO Find X10 Pro Max」

「OPPO Find X10 Pro Max」と「Xiaomi 18 Pro MAX」比較

こちらXiaomiの特別色の透明赤ですね

■基本スペック

　OPPO Find X10 Pro Maxのプロセッサーには、MediaTek製の2nmプロセスチップ「Dimensity 9600 Pro」が採用されている。双超大型コア構造と独自開発の「潮汐エンジン」を組み合わせることで、ゲーミングや動画編集などの高負荷処理においても優れた電力効率を実現する。

「OPPO Find X10 Pro Max」と「Xiaomi 18 Pro MAX」比較

「OPPO Find X10 Pro Max」

　Xiaomi 18 Pro MAXは、TSMCの2nmプロセスで製造された最新の「Snapdragon 8 Elite Extreme Gen6」を搭載する。2+6の全大型コア構成で最高5GHz駆動を可能とし、グラフィックス性能やAI処理能力において圧倒的なパフォーマンスを発揮する。

「OPPO Find X10 Pro Max」と「Xiaomi 18 Pro MAX」比較

「Xiaomi 18 Pro MAX」

　OPPO Find X10 Pro Maxのディスプレイは、6.78インチ解像度2772×1272、最大144Hzリフレッシュレートに対応した新世代の有機ELディスプレイを搭載する。95% BT.2020超広色域や2000nitsの全局ピーク輝度に対応しつつ、3840Hz高周波PWM調光や1nit最低輝度表示など、目に優しい7大護眼認証を取得している。

　Xiaomi 18 Pro MAXは、フロントに6.9インチ（2624×1208）の「超級像素2.0」ディスプレイを採用し、4000nitsのピーク輝度と物理レベルのハードウェア防窺（のぞき見防止）機能を備える。さらに背面上部には2.9インチ（976×596）のサブディスプレイが用意され、AIが生成するカスタムキャラクターや壁紙、各種通知カードを表示させることが可能である。

■カメラスペック：OPPOはトリプル2憶画素に

　OPPO Find X10 Pro Maxは、背面にある3基のカメラすべてに2億画素センサーを採用した。メインカメラは1/1.3型と大型センサーとなっている。
・メインカメラ：24mm、F1.5、1/1.3型
・望遠カメラ：70mm、F2.1、1/1.56型、10cmマクロ対応
・超広角カメラ：13mm、F2.2、1/1.56型、124°画角
　3カメラすべてにOIS手ブレ補正が組み込まれている。さらに色再現専用の「第2世代マルチスペクトルカメラ」が色調や肌色を精密に補正する。動画はオープンゲート記録が可能。別売のハッセルブラッドテレコンバーターセットを装着することで20倍ズームにも対応する。

「OPPO Find X10 Pro Max」と「Xiaomi 18 Pro MAX」比較

「OPPO Find X10 Pro Max」

「OPPO Find X10 Pro Max」と「Xiaomi 18 Pro MAX」比較

マルチスペクトルカメラも

「OPPO Find X10 Pro Max」と「Xiaomi 18 Pro MAX」比較

テレコンバーターセット

「OPPO Find X10 Pro Max」と「Xiaomi 18 Pro MAX」比較

望遠レンズも3色あるのでしょうか??

　Xiaomi 18 Pro MAXは、ライカのSummilux光学レンズを採用したトリプルカメラを搭載する。
・メインカメラ：23mm、F1.67、1/1.28型2億画素、OIS、高ダイナミック技術
・望遠カメラ：3.2倍光学ズーム、1/1.56型2億画素、12cmマクロ、OIS
・超広角カメラ：17mm F2.4、5000万画素、102°画角

「OPPO Find X10 Pro Max」と「Xiaomi 18 Pro MAX」比較

Xiaomiはもちろんライカ

「OPPO Find X10 Pro Max」と「Xiaomi 18 Pro MAX」比較

Summiluxですね

　OPPO Find X10 Pro Maxは、8000mAhの超大容量「氷河電池」（シリコンカーボン負極）を内蔵し、80W有線スーパーフラッシュチャージおよび50Wワイヤレス充電に対応。

　Xiaomi 18 Pro MAXも負極の珪素（シリコン）含有量を32%まで高めた8500mAhの「小米金沙江電池」を搭載し、100W有線充電（100W PPS対応）と50Wワイヤレス充電をサポートする。

「OPPO Find X10 Pro Max」と「Xiaomi 18 Pro MAX」比較

OPPOは3色展開

「OPPO Find X10 Pro Max」と「Xiaomi 18 Pro MAX」比較

「OPPO Find X10 Pro Max」と「Xiaomi 18 Pro MAX」比較

　耐久性とソフトウェア面では、OPPOがIP66/IP68/IP69の防塵防水規格とSGS5Star耐落下認証に適合し、ColorOS 17を搭載する。XiaomiはIP68防水防塵と龍晶ガラス3.0に対応し、超級小愛2.0を組み込んだXiaomi HyperOS 4を採用している。

「OPPO Find X10 Pro Max」と「Xiaomi 18 Pro MAX」比較

Xiaomi は4色と透明赤の5種

項目 OPPO Find X10 Pro Max Xiaomi 18 Pro MAX
提携カメラブランド ハッセルブラッド（Hasselblad） ライカ（Leica）
プロセッサ (SoC) MediaTek Dimensity 9600 Pro（2nmプロセス） Snapdragon 8 Elite Gen 6 Extreme（TSMC 2nm）
メインディスプレイ 6.78インチ有機EL（2772×1272ドット）
最大144Hz、ピーク2000nits		 6.9インチ 超級像素2.0 AMOLED（2624×1208ドット）
1-120Hz、ピーク4000nits、全画面物理防窺
サブディスプレイ なし 2.9インチAMOLED（976×596ドット）
1-120Hz、ピーク4000nits、AI百変背屏
メインカメラ（広角） 2億画素（1/1.3インチ、F1.5、24mm相当、OIS） 2億画素（1/1.28インチ、F1.67、23mm相当、OIS、LOFIC）
望遠カメラ 2億画素（1/1.56インチ、F2.1、70mm相当、10cmマクロ、OIS） 2億画素（1/1.56インチ、F2.4、光学3.2倍、12cmマクロ、OIS）
超広角カメラ 2億画素（1/1.56インチ、F2.2、13mm相当、124°） 5000万画素（F2.4、17mm相当、102°、5cmマクロ）
インカメラ 5000万画素（4K動画対応） 5000万画素（4K動画対応）
バッテリー容量 8000mAh（氷河電池 / シリコンカーボン負極） 8500mAh（小米金沙江電池 / 珪素含有量32%）
充電性能 80W 有線/ 50W ワイヤレス 100W 有線 / 50W ワイヤレス / 27W 有線逆充電
OS / AI ColorOS 17 / OPPO AI Xiaomi HyperOS 4 / 超級小愛 2.0
防塵・防水規格 IP66 / IP68 / IP69 IP68（水深至高6m対応）
耐衝撃・ガラス スイスSGS 5つ星全機抗跌耐摔認証 小米龍晶ガラス 3.0
生体認証 超音波指紋認証（湿手解除対応） 3D 超音波指紋認証
ボディカラー 月白（Moon White）、暖橙（Warm Orange）、浅钛（Light Titanium） 黑色、白色、氷桃粉、星河藍、透明版
メモリ / ストレージ 12GB+256GB / 12GB+512GB / 16GB+512GB / 16GB+1TB 12GB+256GB / 12GB+512GB / 16GB+512GB / 16GB+1TB / 16GB+1TB特別版
中国市場価格 6799 / 7499 / 7999 / 8999元 6999 / 7999 / 8999 / 9999 / 10999(特別版）元

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