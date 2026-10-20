札幌東急REIホテル、北欧料理とローストビーフのクリスマスブッフェを4日間開催

北欧のクリスマス料理を札幌のホテルで！

札幌の街が華やかなイルミネーションに包まれるホリデーシーズン。賑やかなクリスマス市も魅力的ですが、今年は行列や寒さに凍えることなく、暖かい場所でゆっくりと聖夜の会話や食事を楽しみたいと感じる大人の旅行者や地元の方にとって、うってつけのプランが登場します。

札幌東急REIホテルのレストラン「サウスウエスト」では、2026年12月19日（土）・20日（日）・24日（木）・25日（金）の4日間限定で「クリスマスディナーブッフェ2026」が開催されます。

北欧伝統料理と華やかな実演メニュー

「クリスマスディナーブッフェ2026」の最大の魅力は、サンタクロースの故郷として知られるフィンランドをはじめとする、北欧伝統料理の数々を味わえること。スウェーデン風の牛肉煮込み「カロップス」や、家庭的な優しい味わいが広がる「ママのグラタン」など、北欧の寒い冬を温かく包み込む現地のソウルフードを、ホテルシェフの洗練されたアレンジで体験できます。北欧の冬に親しまれているスパイス香るホットワイン「グロッグ」も用意されます。

実演コーナーには、トリュフが香るローストビーフやグラナパダーノを絡めたパスタ、ツリーに見立てたモンブランが並びます。ミニハンバーガーやチョコレートフォンデュもあり、小学生以下にはプレゼントも。24日・25日はヴァイオリンの生演奏が食事を彩ります。

時間は17時からと19時からの2部制で、各90分。料金は大人6,500円、65歳以上6,000円、小学生3,000円、4〜6歳1,500円、3歳以下は無料です。11月30日までの予約なら、大人と65歳以上は500円引きになります。

会場はすすきの駅から徒歩約1分。今年のクリスマスは、家族や大切な人とホテルで北欧の料理を楽しみませんか。

クリスマスディナーブッフェ2026

●開催日：2026年12月19日（土）、20日（日）、24日（木）、25日（金）

●開催時間：2部制（各90分）1部 17:00～18:30/2部 19:00～20:30

●開催場所：札幌東急REIホテル 1階 レストラン「サウスウエスト」

●住所：北海道札幌市中央区南4条西5-1

●料金：大人：6,500円（早期割引：6,000円）、65歳以上：6,000円（早期割引：5,500円）

小学生：3,000円、4歳～6歳：1,500円、3歳以下：無料

※2026年11月30日（月）までの予約で大人・65歳以上は500円引き