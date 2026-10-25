週末の大宮で魂を揺さぶる重低音を浴びる「第33回さいたま太鼓エキスパート2026」開催

「ドン」、と響いた一打が、胸の奥までまっすぐ届く。和太鼓の魅力は、耳で聴くだけではないところにあるのかもしれません。体に伝わる振動と、思わず背筋が伸びる一音一音の響き、重なり合うリズムに心が弾みます。和太鼓演奏は、その場に身を置いてこそ味わえる、音と人の熱気があります。

そんな和太鼓の魅力を全身で体感できる注目のイベントが、さいたま市で開催されます。それが、「第33回さいたま太鼓エキスパート2026」です。

高校生以下は入場無料！ 迫力に満ちた和太鼓の競演

2026年11月22日（日）、さいたま市大宮区の「RaiBoC Hall（市民会館おおみや）大ホール」にて、「第33回さいたま太鼓エキスパート2026」が開催されます。

本イベントは、さいたま和太鼓振興会が平成6年より毎年開催しているもの。 さいたま市内で精力的に活動を続ける11の和太鼓団体が一堂に会し、日頃磨き上げた勇壮で力強いバチさばきとアンサンブルを披露します。

スピーカーを通した音では体験できない、空気を震わせ直接心に響く重低音の振動。息の合った力強い演舞を間近で鑑賞できます。奏者のエネルギッシュなパフォーマンスも必見です。

会場となるのは、JR大宮駅東口から徒歩わずか3分とアクセス抜群な複合施設「大宮門街」内のホール。買い物ついでにふらりと立ち寄りやすく、天気を気にせず快適に楽しめます。入場料は500円で高校生以下は無料。事前予約不要の当日受付のみで気軽に参加できる点も魅力です。

ご家族で日本の伝統的な響きに触れ合える充実した休日のおでかけにはもちろん、一人でゆっくりと音の波動に包まれたい方にもおすすめのイベントです。

第33回さいたま太鼓エキスパート2026

●開催日時：2026年11月22日（日）13:00～17:00

●開場 12:15 ／ 開演 13:00 ／ 終演 17:00（予定）

●会場:RaiBoC Hall (市民会館おおみや)大ホール

(さいたま市大宮区大門町2-118 大宮門街7階)

●料金：500円（高校生以下無料）※当日受付のみ、前売り券なし（プログラム付き）