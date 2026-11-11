レノボ、7色から選べる「IdeaPad Vibe Gen 12」とRTX Spark搭載「Yoga 9n 2-in-1 Gen 11」を発表

レノボ・ジャパンは11月10日、ノートパソコンの新製品として「Lenovo IdeaPad Vibe Gen 12」と「Lenovo Yoga 9n 2-in-1 Gen 11」を発表した。IdeaPad Vibe Gen 12は7色のカラーバリエーションと14型・15.3型の2サイズを用意し、発売日は12月4日予定、価格は236,280円からとなる。



一方、Yoga 9n 2-in-1 Gen 11はNVIDIA RTX Spark N1Xと64GBユニファイドメモリを搭載する16型2-in-1で、11月27日に発売し、価格は912,780円（量販店向けモデル）。

Lenovo IdeaPad Vibe Gen 12は、ラディアントコーラル、チルブルー、ゼングリーン、ドリーミーバイオレット、スパイシーゴールド、ムーディーブルー、ローキーグレーの7色を採用したノートパソコンだ。アルミニウム素材の筐体に加え、120×75mmの大型タッチパッド、Dolby Audio対応スピーカー、プライバシーシャッター、MIL-STD-810H準拠の信頼性試験など、日常使いの快適性と耐久性を重視した設計という。

画面サイズは15.3型と14型を選べ、重量は15.3型モデルがおよそ1.55kgから、14型モデルがおよそ1.38kgからとなる。プロセッサーはAMD Ryzen AI 400シリーズ、AMD Ryzen AI 300シリーズ、Qualcomm Snapdragon Xから選択可能だ。インターフェースはUSB Type-C×2、USB Type-A×2、HDMI出力端子、microSDカードスロットなどを備え、資料作成、Web会議、画像編集まで幅広い用途に対応するという。

Lenovo Yoga 9n 2-in-1 Gen 11は、NVIDIA RTX Spark N1Xと最大64GBのLPDDR5X-9400ユニファイドメモリを搭載した16型の2-in-1モデルだ。360度回転するOLEDタッチディスプレイは2.8K解像度、30～120Hz可変リフレッシュレート、P3色域100％、HDRピーク輝度1,100nit、Dolby Visionに対応し、ローカルAI処理や映像制作、3Dレンダリングを支える構成という。付属のLenovo Yoga Pen Gen 2は本体画面だけでなく触覚タッチパッド上でも使える。

同社がすでに11月2日に販売開始したLenovo Yoga Pro 9n Gen 11と合わせ、RTX Spark搭載Yogaラインアップは2モデル体制となる。Yoga Pro 9n Gen 11は直販限定で、最大128GBユニファイドメモリ、15.3型OLED、165Hz表示、Web-CTO対応などを備える。IdeaPad Vibe Gen 12はカラーとサイズを重視する一般ユーザー向け、Yoga 9n 2-in-1 Gen 11は高負荷なAIやクリエイティブ作業を求めるユーザー向けという。