G-Master Velox Mini 2 B860iをレビュー【前編】
縦置きなら机を広々使える容量21.3Lの小型ゲーミングPC！270K Plusの水冷やRTX 5080構成も選べる収容性にケーブルまわりのギミックもすばらしい
2026年10月15日 10時00分更新
サイコムのBTO PCは、「ゲーミングPCだからといって、大きくて光っている必要はない。小さくてもいいじゃないか」とでも言わんばかりに、多数の小型モデルを揃えている。
空冷仕様の「G-Master Spear Mini」、デュアル水冷の「G-Master Hydro Cube」、コスパモデルの「G-Master Velox Mini」、クリエイティブPCの「Lepton Mini」と「Lepton Hydro Cube」、静音PCの「Silent-Master PRO Mini」や「Silent-Master NEO Mini」、そしてプレミアムモデルの「Premium-Line Mini」と、一部のハイエンドシリーズを除くほとんどのシリーズで、“なんか小さくてかわいいやつ”をラインアップ。
今回取り上げるPCは「G-Master Velox Mini」の最新モデル、「G-Master Velox Mini 2」に属するインテルプラットフォームの1台「G-Master Velox Mini 2 B860i」だ。前モデルでは、取手付きというユニークなPCケースを採用していたが、新モデルではPCケースをLian Li「B4-mATX Mesh」に変更。
サイズ191（W）×420（D）×288（H）mm、容量21.3Lのコンパクトモデルで、縦横どちらの向きにも設置できるという特徴を備えている。横置きなら高さが抑えられるため、机の上に置いても圧迫感がなく、縦置きなら設置面積が小さくて済むというメリットがある。
|G-Master Velox Mini 2 B860i
|標準構成の主なスペック
|試用機の主なスペック
|CPU
|インテル「Core Ultra 5 225F」
（10コア/10スレッド、最大4.9GHz）
|インテル「Core Ultra 270K Plus」
（24コア/24スレッド、最大5.5GHz）
|CPU
クーラー
|DeepCool「AK400（CTT 2.0 ver.)」（空冷、120mmファン、サイドフロー）
|Asetek「624S-M2」（簡易水冷、240mmラジエーター）＋Noctua「NF-F12 PWM」（120mmファン）×2＜サイコムオリジナル水冷仕様＞
|マザー
ボード
|ASUS「PRIME B860M-A WIFI-CSM」（インテルB860、Micro-ATX）
|メモリー
|16GB（16GB×1）、DDR5-5600
＜メジャーチップ・JEDEC準拠品＞
|32GB（16GB×2）、DDR5-5600
＜メジャーチップ・JEDEC準拠品＞
|ストレージ
|Crucial「P310 CT1000P310SSD」（1TB M.2 SSD、PCIe 4.0）
|Crucial「T500 CT2000T500SSD8」（2TB M.2 SSD、PCIe 4.0）
|ビデオ
カード
|Manli「Nebula GeForce RTX 5060 8GB GDDR7」
|Manli「Nebula GeForce RTX 5080 16GB GDDR7」
|電源
ユニット
|CWT「CSN650M-G」
（650W、SFX、80 PLUS GOLD）
|SilverStone「SST-EX1000R-PM」（1000W、SFX、Cybenetics PLATINUM）
|PCケース
|Lian Li「B4-mATX Mesh White」(Micro-ATX）
|Lian Li「B4-mATX Mesh Black」(Micro-ATX）
|PCケースファン
|Cooler Master 「Silencio FP 120 PWM」（120mm、背面）
|通信機能
|2.5GbE（有線LAN）、Wi-Fi 6E（無線LAN）、Bluetooth 5.3
|サイズ
|横置き時：191（W）×420（D）×288（H）mm
|OS
|Microsoft「Windows 11 Home」
|直販価格
|29万7920円
|66万8370円
なお、試用機はカスタマイズされており、標準構成よりもかなりハイスペックな仕様になっている。見どころはこのサイズでも水冷CPUクーラーと、GeForce RTX 5080搭載ビデオカードを内蔵できている点だろう。省スペースな高性能ゲーミングPCを探している方は必見である。
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