サイコム のBTO PCは、「ゲーミングPCだからといって、大きくて光っている必要はない。小さくてもいいじゃないか」とでも言わんばかりに、多数の小型モデルを揃えている。

空冷仕様の「G-Master Spear Mini」、デュアル水冷の「G-Master Hydro Cube」、コスパモデルの「G-Master Velox Mini」、クリエイティブPCの「Lepton Mini」と「Lepton Hydro Cube」、静音PCの「Silent-Master PRO Mini」や「Silent-Master NEO Mini」、そしてプレミアムモデルの「Premium-Line Mini」と、一部のハイエンドシリーズを除くほとんどのシリーズで、“なんか小さくてかわいいやつ”をラインアップ。

今回取り上げるPCは「G-Master Velox Mini」の最新モデル、「G-Master Velox Mini 2」に属するインテルプラットフォームの1台「G-Master Velox Mini 2 B860i」だ。前モデルでは、取手付きというユニークなPCケースを採用していたが、新モデルではPCケースをLian Li「B4-mATX Mesh」に変更。



サイズ191（W）×420（D）×288（H）mm、容量21.3Lのコンパクトモデルで、縦横どちらの向きにも設置できるという特徴を備えている。横置きなら高さが抑えられるため、机の上に置いても圧迫感がなく、縦置きなら設置面積が小さくて済むというメリットがある。

G-Master Velox Mini 2 B860i 標準構成の主なスペック 試用機の主なスペック CPU インテル「Core Ultra 5 225F」

（10コア/10スレッド、最大4.9GHz） インテル「Core Ultra 270K Plus」

（24コア/24スレッド、最大5.5GHz） CPU

クーラー DeepCool「AK400（CTT 2.0 ver.)」（空冷、120mmファン、サイドフロー） Asetek「624S-M2」（簡易水冷、240mmラジエーター）＋Noctua「NF-F12 PWM」（120mmファン）×2＜サイコムオリジナル水冷仕様＞ マザー

ボード ASUS「PRIME B860M-A WIFI-CSM」（インテルB860、Micro-ATX） メモリー 16GB（16GB×1）、DDR5-5600

＜メジャーチップ・JEDEC準拠品＞ 32GB（16GB×2）、DDR5-5600

＜メジャーチップ・JEDEC準拠品＞ ストレージ Crucial「P310 CT1000P310SSD」（1TB M.2 SSD、PCIe 4.0） Crucial「T500 CT2000T500SSD8」（2TB M.2 SSD、PCIe 4.0） ビデオ

カード Manli「Nebula GeForce RTX 5060 8GB GDDR7」 Manli「Nebula GeForce RTX 5080 16GB GDDR7」 電源

ユニット CWT「CSN650M-G」

（650W、SFX、80 PLUS GOLD） SilverStone「SST-EX1000R-PM」（1000W、SFX、Cybenetics PLATINUM） PCケース Lian Li「B4-mATX Mesh White」(Micro-ATX） Lian Li「B4-mATX Mesh Black」(Micro-ATX） PCケースファン Cooler Master 「Silencio FP 120 PWM」（120mm、背面） 通信機能 2.5GbE（有線LAN）、Wi-Fi 6E（無線LAN）、Bluetooth 5.3 サイズ 横置き時：191（W）×420（D）×288（H）mm OS Microsoft「Windows 11 Home」 直販価格 29万7920円 66万8370円

なお、試用機はカスタマイズされており、標準構成よりもかなりハイスペックな仕様になっている。見どころはこのサイズでも水冷CPUクーラーと、GeForce RTX 5080搭載ビデオカードを内蔵できている点だろう。省スペースな高性能ゲーミングPCを探している方は必見である。