伊勢海老の濃厚鍋も登場！ 金沢で全国の鍋やおでんを味わう食の祭典が11月21日から開催

あたたかい出汁の香りが恋しくなる季節。石川県金沢市で、家族や気心知れた友人と一緒に、全国各地の本格的なご当地鍋やおでんを一度に味わえる贅沢なグルメイベントが開催されます。 それが、「全国鍋サミット＆おでん博覧会 in 金沢・フードピアセレクション2026」。

期間は、2026年11月21日（土）から23日（月・祝）までの3日間。石川県産業展示館1号館にて行われる、北陸最大級の食の祭典です！

全国のあったかうまいが集結する三日間

会場には、全国から集結したレジェンド級のグルメ店舗約30店がずらりと並びます。北は北海道、南は九州からも参戦。旨みが凝縮された伊勢海老の濃厚贅沢鍋をはじめ、地域ごとの食文化が息づく鍋料理、各地のこだわり出汁がしみ込んだおでん、香ばしい串焼きなど、普段は現地まで足を運ばなければ出会えない名店の味が勢揃いします。

会場が、天候や気温に左右されない屋内展示館なのもうれしい！ 秋から冬へと移り変わる北陸の肌寒い季節でも、雨や寒さを気にすることなく、家族や友人と温かい料理をシェアしながら快適に食べ比べも満喫できます。

週末や連休のおでかけ先として、心も身体も芯から温まる特別なひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。

全国鍋サミット＆おでん博覧会 in 金沢・フードピアセレクション2026

●開催日程：2026年11月21日（土）～2026年11月23日（月・祝）

●開催時間：10:00～19:00（※最終日11月23日は17:00終了予定）

●会場：石川県産業展示館 1号館（屋内会場）

●住所：石川県金沢市袋畠町南193