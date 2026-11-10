あのカラーKindleが、もっと薄く軽く！ 新型「Kindle Colorsoft」が予約受付中

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【Amazonで予約受付中】Amazon 電子書籍リーダー「Kindle Colorsoft」2026年モデルをチェック！

Amazonの電子書籍リーダー「Kindle Colorsoft」2026年モデルが予約受付中。価格は51,980円で、11月11日発売予定。

本の表紙も、気になる文章のハイライトもカラーで楽しめる。新型「Kindle Colorsoft」は、7インチのカラーディスプレーを搭載し、従来モデルより薄く軽くなった一台だ。反射を抑えた画面と色調調節ライトで、昼も夜も読書を楽しめる。最大8週間のバッテリーとIPX8等級の防水機能も備え、好きな場所で本の世界に浸れる。

①薄く軽くなった本体に7インチカラー画面

2026年モデルは、従来より薄く軽くなったデザインを採用。7インチのカラーディスプレーは、白黒表示で300ppi、カラー表示で150ppiの解像度を備える。ハイライトはイエロー、オレンジ、ブルー、ピンク、グリーンの5色から選べる。

②色調調節ライトと反射を抑えた画面設計

色調調節ライトは、クリアなホワイトからやわらかなアンバーまで調整可能。明るいリビングから夜のベッドサイドまで、環境に合わせて色合いを変えられる。光の反射を抑えた高コントラストのディスプレーを採用し、ダークモードにも対応する。

③IPX8等級の防水と最大8週間の電池持ち

IPX8等級の防水機能を搭載し、お風呂やプールサイドでも読書を楽しめる。真水では水深2mまで最大60分、海水では水深0.25mまで最大3分の耐水性が確認されている。バッテリーは一度のフル充電で最大8週間持続する。