Amazonセール情報大紹介！ 第2459回
あのカラーKindleが、もっと薄く軽く！ 新型「Kindle Colorsoft」が予約受付中
2026年11月10日 17時55分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで予約受付中】Amazon 電子書籍リーダー「Kindle Colorsoft」2026年モデルをチェック！
Amazonの電子書籍リーダー「Kindle Colorsoft」2026年モデルが予約受付中。価格は51,980円で、11月11日発売予定。
本の表紙も、気になる文章のハイライトもカラーで楽しめる。新型「Kindle Colorsoft」は、7インチのカラーディスプレーを搭載し、従来モデルより薄く軽くなった一台だ。反射を抑えた画面と色調調節ライトで、昼も夜も読書を楽しめる。最大8週間のバッテリーとIPX8等級の防水機能も備え、好きな場所で本の世界に浸れる。
①薄く軽くなった本体に7インチカラー画面
2026年モデルは、従来より薄く軽くなったデザインを採用。7インチのカラーディスプレーは、白黒表示で300ppi、カラー表示で150ppiの解像度を備える。ハイライトはイエロー、オレンジ、ブルー、ピンク、グリーンの5色から選べる。
②色調調節ライトと反射を抑えた画面設計
色調調節ライトは、クリアなホワイトからやわらかなアンバーまで調整可能。明るいリビングから夜のベッドサイドまで、環境に合わせて色合いを変えられる。光の反射を抑えた高コントラストのディスプレーを採用し、ダークモードにも対応する。
③IPX8等級の防水と最大8週間の電池持ち
IPX8等級の防水機能を搭載し、お風呂やプールサイドでも読書を楽しめる。真水では水深2mまで最大60分、海水では水深0.25mまで最大3分の耐水性が確認されている。バッテリーは一度のフル充電で最大8週間持続する。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第2458回
トピックス寒さに負けたので、こたつを装備。着たまま歩けるTHANKO「こたんぽ」が7780円
-
第2457回
トピックス16GBで足りなくなっても大丈夫？ 最大64GB対応、Office付きMSIノートが12万9800円！
-
第2456回
トピックスレッツノートが22万円台に！ バッテリー交換もできる約919gの軽量モデルがAmazonスマイルSALEに登場
-
第2455回
トピックス上半身は仕事モード、足元はこたつモード!? 360度ぐるっと囲む「北国のこたつ」がAmazonスマイルSALEで39％オフ
-
第2454回
トピックス冬は毛布にくるまってスマホもゲームも！ 腕を通せるTHANKO「だら活毛布」が3850円
-
第2453回
トピックスCore i5搭載の16型ノートが11万4800円！ Wi-Fi 7にも対応するLenovo「IdeaPad Slim 3」が2万円引き
-
第2452回
トピックス13型の大画面、動画専用にするのは惜しい？ ペンも付属するLenovo「Idea Tab Pro」がセールで8万6200円に
-
第2451回
トピックスDVDドライブ、まだ付いてます！ Ryzen 5に16GBメモリ、Officeも備えた富士通の15.6型ノートPCが13万4700円
-
第2450回
トピックス14型OLEDを約980gで持ち歩ける！ Acer「Swift Air 14」がAmazonスマイルSALEで14万3820円
-
第2449回
トピックスOffice 2024付きで16型の大画面をタッチ操作！ HP「OmniBook 5」がAmazonタイムセールで31％オフ
- この連載の一覧へ