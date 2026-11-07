11月に入り『ゴジラ-0.0』が記録に残る興業収入を記録する中、劇場上映アニメも話題作が続々と公開される。奈須きのこ、TYPE-MOON原作で、ufotable制作の『魔法使いの夜』は、ファン待望の1本。

12年ぶりの続編となる『楽園追放 心のレゾナンス』、押井守監督が手掛け、サンライズとProduction I.Gがタッグを組む『装甲騎兵ボトムズ 灰色の魔女』の第1作も見逃せない。また、『タコピーの原罪』の劇場版や、制作40年目にして劇場初公開となる『トランスフォーマー ザ・ムービー』も公開を控えている。

これは一人の少女の始まりの物語。

劇場アニメーション『魔法使いの夜』

©奈須きのこ・TYPE-MOON / アニプレックス・ノーツ・ufotable

作品解説

「唐突に言うと、私は魔法使いである。」



蒼崎青子（あおざきあおこ）は、現代に生きる魔法使い――ただし見習い。



昼は頼れる生徒会長。

夜は同居人の魔術師・久遠寺有珠（くおんじありす）と、魔術の練習に明け暮れる。



そんな少し変わった、けれどそれなりに平穏な毎日を送っていた。



ある凍えるほど静かな雨の朝。

学校に呼び出された青子は、山から都会（まち）へやってきた転校生、静希草十郎（しずきそうじゅうろう）と出会う。



魔法使い見習いと、魔女と、何も知らない田舎者。

本来なら交わるはずのなかった三人の出会いが、青子たちの“いつも通り”を少しずつ変えていく――。

スタッフ

原作：奈須きのこ、TYPE-MOON

原作キャラクターデザイン：こやまひろかず

原作キャラクター原案：武内 崇

監督：竹内 將

キャラクターデザイン：都築 萌

総作画監督：永森雅人

脚本制作：ufotable

サブキャラクターデザイン：石後夏奈

プロップデザイン：斉藤眞人

3D監督：佐藤号宙

美術監督：衛藤功二

色彩設計：松岡美佳

編集：神野 学

音楽：深澤秀行

撮影監督・フィニッシング演出監督：寺尾優一

総監督：近藤 光

アニメーション制作：ufotable

配給：東宝、アニプレックス

主題歌：「夜と青」（歌：supercell）

キャスト

蒼崎青子：戸松 遥

久遠寺有珠：花澤香菜

静希草十郎：小林裕介

上映情報

11月20日（金）劇場公開

公式サイトURLhttps://mahoyo-movie.com/

公式X@mahoyo_movie

©奈須きのこ・TYPE-MOON / アニプレックス・ノーツ・ufotable