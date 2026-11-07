11月に入り『ゴジラ-0.0』が記録に残る興業収入を記録する中、劇場上映アニメも話題作が続々と公開される。奈須きのこ、TYPE-MOON原作で、ufotable制作の『魔法使いの夜』は、ファン待望の1本。
12年ぶりの続編となる『楽園追放 心のレゾナンス』、押井守監督が手掛け、サンライズとProduction I.Gがタッグを組む『装甲騎兵ボトムズ 灰色の魔女』の第1作も見逃せない。また、『タコピーの原罪』の劇場版や、制作40年目にして劇場初公開となる『トランスフォーマー ザ・ムービー』も公開を控えている。
2026年11月劇場アニメ 紹介作品
- これは一人の少女の始まりの物語。
劇場アニメーション『魔法使いの夜』
- ここは楽園の外。選択肢は無限にある
『楽園追放 心のレゾナンス』
- 押井守×サンライズが世界に放つ 究極の戦場アクション
『装甲騎兵ボトムズ 灰色の魔女』
- いつも、ひとりだったきみたちへ――
映画『タコピーの原罪 -ありがとう、また明日-』
- 『GROTESQQQUE-グロテスク-』
- 確かに、そこにいた。
劇場先行版『風を継ぐもの -はじまり-』
- お前らだから負けたくない―― 究極バトル開幕！
『劇場版 アイドルマスター SideM F＠NTASTIC BATTLE FES ～Who goes first～』
- 全米公開から40年―― 世界を揺るがした伝説の原点が、ついに日本初公開。
『トランスフォーマー ザ・ムービー』
- パウ・パトロールでおなじみのラブルが大活躍！ ラブクルメンバーと映画館でラブクルミラクルに遊んじゃおう！
『ラブル＆クルー IN シアター 2026』
- 未来はもう動き出している
『ダビデ ～王になった少年～』
- 素晴らしき人生
『マルセル＆ムッシュ・パニョル』
これは一人の少女の始まりの物語。
劇場アニメーション『魔法使いの夜』
©奈須きのこ・TYPE-MOON / アニプレックス・ノーツ・ufotable
作品解説
「唐突に言うと、私は魔法使いである。」
蒼崎青子（あおざきあおこ）は、現代に生きる魔法使い――ただし見習い。
昼は頼れる生徒会長。
夜は同居人の魔術師・久遠寺有珠（くおんじありす）と、魔術の練習に明け暮れる。
そんな少し変わった、けれどそれなりに平穏な毎日を送っていた。
ある凍えるほど静かな雨の朝。
学校に呼び出された青子は、山から都会（まち）へやってきた転校生、静希草十郎（しずきそうじゅうろう）と出会う。
魔法使い見習いと、魔女と、何も知らない田舎者。
本来なら交わるはずのなかった三人の出会いが、青子たちの“いつも通り”を少しずつ変えていく――。
スタッフ
原作：奈須きのこ、TYPE-MOON
原作キャラクターデザイン：こやまひろかず
原作キャラクター原案：武内 崇
監督：竹内 將
キャラクターデザイン：都築 萌
総作画監督：永森雅人
脚本制作：ufotable
サブキャラクターデザイン：石後夏奈
プロップデザイン：斉藤眞人
3D監督：佐藤号宙
美術監督：衛藤功二
色彩設計：松岡美佳
編集：神野 学
音楽：深澤秀行
撮影監督・フィニッシング演出監督：寺尾優一
総監督：近藤 光
アニメーション制作：ufotable
配給：東宝、アニプレックス
主題歌：「夜と青」（歌：supercell）
キャスト
蒼崎青子：戸松 遥
久遠寺有珠：花澤香菜
静希草十郎：小林裕介
上映情報
11月20日（金）劇場公開
公式サイトURLhttps://mahoyo-movie.com/
公式X@mahoyo_movie
©奈須きのこ・TYPE-MOON / アニプレックス・ノーツ・ufotable
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