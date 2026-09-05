9月の劇場上映アニメは『響け！ユーフォニアム』の最終楽章後編が公開。アニメ化されてから10年以上の年月を経て、いよいよ完結となる。

毎年恒例となっている映画プリキュアは『キミとアイドルプリキュア♪』と『わんだふるぷりきゅあ！』が登場。豪華な顔ぶれのキャストとなっている。

そして、最後の曲が始まるのです――

『最終楽章 響け！ユーフォニアム』後編

©武田綾乃・宝島社／『響け！』製作委員会2024

作品解説

難関・関西大会を突破し、全国大会出場に沸き立つ北宇治高校吹奏楽部は、勢いそのままに文化祭のステージへ。



そこにあったのは、真由が大事にしている“みんなが楽しい”演奏だった。北宇治が掲げる“みんなが平等”な実力主義は、それと相反するのではないか……。真由は複雑な心情をにじませる。



一方の久美子は、部長として北宇治で全国大会金賞を取りたいという悲願の達成と、奏者として麗奈と一緒にソリを吹きたいという願いを胸に練習に励んでいた。



泣いても笑っても最後。全国大会の出場メンバーを決めるオーディションの日がやってくる。

スタッフ

原作：武田綾乃

監督：小川太一

総監督：石原立也

脚本：花田十輝

キャラクターデザイン：池田晶子、池田和美

総作画監督：池田和美

楽器設定：髙橋博行

楽器作画監督：太田 稔、丸木宣明

美術監督：篠原睦雄

色彩設計：竹田明代

撮影監督：髙尾一也

3D監督：山本 倫

音響監督：鶴岡陽太

音楽：松田彬人

音楽制作：ランティス、ハートカンパニー

音楽協力：洗足学園音楽大学

演奏協力：プログレッシブ！ウインド・オーケストラ

吹奏楽監修：大和田雅洋

アニメーション制作：京都アニメーション

製作：『響け！』製作委員会2024

配給：松竹

後編主題歌：「ReCoda (The Final Movie Ver.)」（歌：TRUE / 北宇治高校吹奏楽部）

キャスト

黄前久美子：黒沢ともよ

加藤葉月：朝井彩加

川島緑輝：豊田萌絵

高坂麗奈：安済知佳

黒江真由：戸松 遥

塚本秀一：石谷春貴

釜屋つばめ：大橋彩香

久石 奏：雨宮 天

鈴木美玲：七瀬彩夏

鈴木さつき：久野美咲

月永 求：土屋神葉

剣崎梨々花：杉浦しおり

釜屋すずめ：夏川椎菜

上石弥生：松田彩音

針谷佳穂：寺澤百花

義井沙里：陶山恵実里

滝 昇：櫻井孝宏

中川夏紀：藤村鼓乃美

吉川優子：山岡ゆり

鎧塚みぞれ：種﨑敦美

傘木希美：東山奈央

中世古香織：茅原実里

田中あすか：寿 美菜子

上映情報

9.11 ROADSHOW

公式サイトURLhttps://anime-eupho.com/

公式X@anime_eupho

©武田綾乃・宝島社／『響け！』製作委員会2024