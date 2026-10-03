この秋はTVも映画館もアニメが大豊作。10月の劇場上映アニメは完結となる『青春ブタ野郎』『ヤマトよ永遠に REBEL3199』の2作品が登場。『ガルパン 最終章』も決勝戦に突入する。

また、シリーズの続編として制作される『メイドインアビス 目覚める神秘』は劇場シリーズの第一部としてついにスクリーンに。TVアニメ『メイドインアビス 烈日の黄金郷』から4年。リコたちはさらにアビスの深層に踏み入る。

君に出会えてよかった

『青春ブタ野郎はディアフレンドの夢を見ない』

©2025 鴨志田 一/KADOKAWA/青ブタ Project

作品解説

「実は、私が霧島透子なんです」

謎に包まれた大人気ネットシンガーの正体は国民的女優の桜島麻衣だった――と、沸き立つ観客たち。

その光景は梓川咲太がクリスマスイブに見た夢と同じ――。



4月1日、麻衣の衝撃の告白を皮切りにかつて皆が夢で見たあり得ない出来事が次々と起こり続ける。



見た夢が正夢になるSNSの書き込み「＃夢見る」の存在も消え、目の前の現実と自分の認識が食い違う咲太のもとに、もう一つの可能性の世界の咲太からメッセージが届く。



――霧島透子を止めてくれ

――現実が書き換えられる前に



書き換えられた世界を元に戻すため、咲太は霧島透子を探す。

これは、思春期症候群を乗り越える物語――

©2025 鴨志田 一/KADOKAWA/青ブタ Project

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スタッフ

原作：鴨志田 一（電撃文庫刊「『青春ブタ野郎』シリーズ」）

原作イラスト：溝口ケージ

監督：増井壮一

構成・脚本：横谷昌宏

キャラクターデザイン：田村里美

音楽：fox capture plan

制作：CloverWorks

配給：ANIMEC

主題歌：「水平線は僕の古傷 finale」

キャスト

梓川咲太：石川界人

桜島麻衣：瀬戸麻沙美

美東美織：石見舞菜香

広川卯月：雨宮 天

赤城郁実：山根 綺

姫路紗良：小原好美

岩見沢寧々：上田麗奈

古賀朋絵：東山奈央

双葉理央：種﨑敦美

豊浜のどか：内田真礼

梓川花楓：久保ユリカ

牧之原翔子：水瀬いのり

上映情報

10月16日（金）公開

公式サイトURLhttp://ao-buta.com/

公式X@aobuta_anime

©2025 鴨志田 一/KADOKAWA/青ブタ Project