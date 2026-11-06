デスクに収納スペースをプラス　サンワ、2WAY設置のモニター台「100-MR237W」

サンワサプライは直販サイト「サンワダイレクト」で、クランプ固定と置き型の2WAY設置に対応し、高さを3段階に調整できる木製モニター台「100-MR237W」を発売した。価格は5,073円（税抜）。
100-MR237Wは、幅60cm、奥行25cmの木製天板を備えたホワイト仕上げのモニター台だ。モニターを少し高い位置へ持ち上げることで、下部にキーボードやマウス、ノート類を置ける収納スペースを生み出し、デスク上をすっきり整理できる構造だ。クランプでしっかり固定する使い方に加え、机上に直接置く設置にも対応するため、ワークスペースの条件に合わせて柔軟に使える。
高さは3段階で調整でき、画面の位置を自分に合った見やすさへ近づけやすい点も特徴だ。モニターが低すぎて前かがみになりがちな環境でも、視線の高さを整えることで首や肩への負担を抑えやすくなる。長時間のデスクワーク、オンライン会議、資料作成など、さまざまな作業シーンで活躍する製品だ。
また、シンプルなデザインと清潔感のあるホワイトカラーは、オフィスの机だけでなく、自宅の書斎やリビングのワークスペースにもなじみやすいとしている。設置場所を選びにくい実用性に加え、木製天板ならではの落ち着いた質感も魅力だ。
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