GIGABYTE「WRX90 AI TOP」発売　最大2TBメモリ・PCIe 5.0×7基のAI開発向けマザーボード

ニューエックスは、取り扱いメーカーであるGIGABYTE社のワークステーション向けE-ATXマザーボード「GIGABYTE WRX90 AI TOP」を11月6日に発売した。AMD WRX90チップセットを搭載し、AI開発や高負荷なプロフェッショナル用途を見据えた設計で、価格は222,000円だ。

WRX90 AI TOPは、32+3+3+3フェーズのデジタル電源設計により、CPUへ安定した電力供給を行う構成だ。さらに、R-DIMM DDR5メモリを最大総容量2TBまで搭載可能とし、メモリ用アクティブ冷却ファン「DDR Wind Blade XTREME Duo」や大型VRMヒートシンク、M.2 Thermal Guardヒートシンクを組み合わせ、長時間の高負荷動作を支える作りとなっている。こうした冷却と電源の強化は、AI学習やレンダリング、シミュレーションのような処理で性能を引き出すうえで重要な要素だ。

拡張性も大きな特徴だ。7基のPCIe 5.0 x16形状スロットを備え、うち1基はx8帯域で動作するほか、2基のMCIO 8iコネクタを装備する。ストレージ面ではPCIe 5.0対応M.2スロット2基とPCIe 4.0対応M.2スロット1基を用意し、高速SSD運用に対応する。リアには2基のUSB4 Type-Cポートを搭載し、40Gbps接続を実現するため、高速外部ストレージや周辺機器との接続性にも優れる。加えて、2基の10GbE有線LANと専用IPMI LAN、オンボードBMCによるIPMI対応、Q-Flash Plus、Smart Fan 6、一体型I/Oバックパネル、PCIe UD Slot Xアーマーも備え、ワークステーション向けらしい堅牢性と管理性を持つ。