ケーブル忘れに備える半固体モバイルバッテリー　巻き取り式USB-C内蔵で最大30W

サンワサプライは直販サイト「サンワダイレクト」で、巻き取り式USB Type-Cケーブルを内蔵したモバイルバッテリー「700-BTL064BK」を発売した。価格は6,345円（税抜）。発熱や膨張のリスクに配慮した半固体リチウムイオン電池を採用し、日常使いから旅行、出張、防災用途まで幅広く想定した製品だ。

この製品の大きな特徴は、安全性への配慮と携帯性を両立している点だ。従来のリチウムイオン電池と比べて発熱や膨張が少ないとされる半固体リチウムイオン電池を採用し、過電流、短絡、過充電、過放電への多重保護機能に加え、温度検知センサーによる過熱保護も備える。電気用品安全法の技術基準にも適合しており、安心感を重視するユーザーに向く仕様だ。

本体には約70cmのUSB Type-C巻き取りケーブルを内蔵しており、ケーブルを持ち歩き忘れた場面でもそのまま充電できる。最大30WのUSB PD急速充電に対応し、USB Type-C巻き取りケーブルとUSB Type-Cポートを使えば、スマートフォンとイヤホンなど2台同時充電も可能だという。USB PD-PPSにも対応し、接続機器に応じて電圧と電流を調整しながら効率よく充電する設計となっている。

容量は10000mAhで、残量は1％刻みのデジタル表示で確認できる。サイズはおよそ幅74×奥行15×高さ137mm、重量はおよそ225gとなる。電池容量は37Whで、一般的な航空会社の機内持ち込み基準である100Wh以下に収まるため、旅行や出張でも使いやすい。