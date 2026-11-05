ファン5基付きで15,800円、COUGAR「DUOAIR RGB」　メッシュとガラスを選べるPCケース

アユートは11月5日、正規代理店を務めるCOUGARのミドルタワーPCケース「DUOAIR RGB」を11月6日に発売すると発表した。価格は15,800円で、カラーはBlackとWhiteの2種類を用意する。
「DUOAIR RGB」は、用途に応じて使い分けられるメッシュと強化ガラスの2種類のフロントパネルを付属するミドルタワーケースだ。静音性と耐久性を備えたライフルベアリング仕様のZPX/ZPBファンを計5基標準搭載し、フロントには140mm ARGB PWMファンを2基、リアには120mm ARGB PWMファンを1基、ボトムには120mm PWMファンを2基備える構成だ。
冷却面では、電源ユニットをフロント側に配置する設計により、ボトムファンがグラフィックカードへ直接冷気を送る垂直吸気構造を採用する。さらに、ボトムサイドパネルのパンチング加工や3つのダストフィルターにより、通気性と防塵性の両立を図る。最大410mmのグラフィックカードや高さ170mmまでのCPUクーラーに対応し、拡張性にも配慮した設計だ。
筐体サイズはおよそ幅220×奥行479×高さ460mm、重量はおよそ6.42kgとなる。I/OポートはUSB 3.2 Gen2x2 Type-C×1、USB 3.0 Type-A×2、HDオーディオ×1を装備する。対応マザーボードはATX、MicroATX、Mini-ITXで、トップには240/280/360mmのラジエーターを搭載できる。フロントのARGBライトバーや丸みを帯びた外観も特徴で、実用性とデザイン性を両立した製品だ。
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