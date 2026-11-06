18型4K＋・120Hzの大画面！ MSI「Raider A18 HX A9W」、RTX 5090／5080搭載

エムエスアイコンピュータージャパンは、ゲーミングノートPC「Raider」シリーズの新製品として、「Raider-A18-HX-A9WJG-0163JP」と「Raider-A18-HX-A9WIG-0173JP」を11月12日より順次発売する。価格はいずれもオープンプライス。
両モデルは、AMD Ryzen 9 9955HX3DとNVIDIA GeForce RTX 5090/5080 Laptop GPUを組み合わせたウルトラハイエンド構成となり、ゲームだけでなく動画編集、3DCG制作、ローカルAI用途まで見据えた高性能機だ。
上位モデルの「Raider-A18-HX-A9WJG-0163JP」は、3D V-Cacheテクノロジーを採用したAMD Ryzen 9 9955HX3Dを搭載し、16コア32スレッド、最大5.4GHzの高い処理性能を備える。GPUには最大175WのNVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU 24GB GDDR7を採用し、64GB DDR5メモリと2TB M.2 NVMe SSDを標準搭載する構成だ。
もう一方の「Raider-A18-HX-A9WIG-0173JP」は、最大175WのNVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU 16GB GDDR7を備え、求める性能に応じて選べるラインアップとなる。
ディスプレイは18インチの4K+（3,840×2,400）Mini LEDで、120Hzの高リフレッシュレートに対応する。DisplayHDR 1000とDCI-P3相当の広色域にも対応し、ゲーム映像の迫力だけでなく、写真や映像編集で重要な色再現性も確保する設計だ。さらに、USB4 Type-Cを2ポート、USB Type-Aを3基、HDMI、2.5Gbps対応有線LAN、SDカードリーダーを備え、Wi-Fi 7にも対応する。
そのほか、SteelSeries Per-Key RGB英語キーボード、ステレオ4スピーカー＋2ウーファーも搭載し、据え置きPCに近い作業環境を持ち運べる点も特徴だ。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります