18型4K＋・120Hzの大画面！ MSI「Raider A18 HX A9W」、RTX 5090／5080搭載

エムエスアイコンピュータージャパンは、ゲーミングノートPC「Raider」シリーズの新製品として、「Raider-A18-HX-A9WJG-0163JP」と「Raider-A18-HX-A9WIG-0173JP」を11月12日より順次発売する。価格はいずれもオープンプライス。



両モデルは、AMD Ryzen 9 9955HX3DとNVIDIA GeForce RTX 5090/5080 Laptop GPUを組み合わせたウルトラハイエンド構成となり、ゲームだけでなく動画編集、3DCG制作、ローカルAI用途まで見据えた高性能機だ。

上位モデルの「Raider-A18-HX-A9WJG-0163JP」は、3D V-Cacheテクノロジーを採用したAMD Ryzen 9 9955HX3Dを搭載し、16コア32スレッド、最大5.4GHzの高い処理性能を備える。GPUには最大175WのNVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU 24GB GDDR7を採用し、64GB DDR5メモリと2TB M.2 NVMe SSDを標準搭載する構成だ。



もう一方の「Raider-A18-HX-A9WIG-0173JP」は、最大175WのNVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU 16GB GDDR7を備え、求める性能に応じて選べるラインアップとなる。

ディスプレイは18インチの4K+（3,840×2,400）Mini LEDで、120Hzの高リフレッシュレートに対応する。DisplayHDR 1000とDCI-P3相当の広色域にも対応し、ゲーム映像の迫力だけでなく、写真や映像編集で重要な色再現性も確保する設計だ。さらに、USB4 Type-Cを2ポート、USB Type-Aを3基、HDMI、2.5Gbps対応有線LAN、SDカードリーダーを備え、Wi-Fi 7にも対応する。

そのほか、SteelSeries Per-Key RGB英語キーボード、ステレオ4スピーカー＋2ウーファーも搭載し、据え置きPCに近い作業環境を持ち運べる点も特徴だ。