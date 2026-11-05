バッファロー、厚さ約9.2mmの半固体モバイルバッテリー　5000mAh・最大20W対応

バッファローは11月5日、半固体モバイルバッテリー5000mAhモデル「BMPBSA5000シリーズ」の出荷を開始した。販売は全国の家電量販店や各ECストアで順次行われる。カラーはアイスブルー、サテンベージュ、シルキーホワイト、メタリックブラックの4色で、価格はオープン価格だ。

BMPBSA5000シリーズは、安定性の高い半固体電解質を採用したモバイルバッテリーだ。発火・発煙リスクを構造的に抑えた設計に加え、厚さ約9.2mm、重さ約122gのスリムボディを実現している。毎日の通学や通勤、外出時でも持ち運びやすい点が特徴だ。

バッファローは、釘刺し試験や圧壊試験などの物理試験に加え、破損時の化学反応まで検証し、安心して使える品質基準を満たしたとしている。約23cmのストラップ式Type-Cケーブルを本体に一体化し、ケーブル忘れの不安を減らした点も実用的だ。端子はスリム形状で、厚みのあるスマホケースを付けたまま充電しやすいという。

容量は5000mAh、最大出力は20Wで、日常使いに向いたコンパクトな充電アイテムとして訴求する製品だ。