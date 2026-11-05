最大風速55m/sで洗車後の水滴を飛ばす！ 充電式ジェットブロワー「200-CDADE008」

サンワサプライは、直販サイト「サンワダイレクト」で充電式ジェットブロワー「200-CDADE008」を発売した。価格は18,000円（税抜）。最大風速55m/sの強力送風に加え、10段階の風量調整と3種類の交換ノズルを備え、洗車後の水滴除去から庭の落ち葉掃除、機器まわりのホコリ飛ばしまで幅広く対応する設計だ。

特徴は、強風を必要とする場面で力を発揮する送風性能にある。ターボボタンの長押しで最大風速55m/sを引き出せるほか、ダイヤル操作で10段階の風量調整が可能だ。さらに、ブーストノズル、延長ノズル、拡散ノズルの3種類を付属し、狙った場所に風を集中させる使い方から広範囲への送風まで使い分けられる。洗車後のドアミラーやホイールのすき間、玄関先の落ち葉、キーボードの細かなホコリなど、用途に応じた清掃をしやすい構成だ。

電源面ではUSB Type-C充電に対応したコードレス仕様で、PD30W対応ACアダプタ使用時は約4時間で充電できるという。使用時間は最弱時で最大約80分、ターボ使用時で約6分となる。LEDライトや電池残量表示、静電気を逃がすESD静電気保護設計、約2分放置で知らせる警告アラームも搭載し、日常使用のしやすさにも配慮した。重量はおよそ0.94kgとなる。