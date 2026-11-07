このページの本文へ

駅のホームでスマホが激遅を解決!? ソフトバンクの優先通信「FastAccess」は本当に速いのか都内で試した

2026年11月07日 12時00分更新

文● スピーディー末岡　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

混雑した場所でスマホが遅い問題に
ソフトバンクが出した答え

　駅のホームやイベント会場で、スマホの画面がなかなか読み込まれない。アンテナはしっかり立っているのに、地図アプリもSNSも固まったまま。都市部でスマホを使う人なら、誰もが一度は経験しているはずだ。原因の多くは、1つの基地局に大勢のスマホが同時につながり、通信の「通り道」を奪い合っていることにある。

ソフトバンク

速度テストを都内数ヵ所で実施！

　この長年の課題に、ソフトバンクは「Fast Access」というサービスを始めた。混雑した場所でも優先的に電波を使えるようにするというものなのだが、実際にどこまで効果があるのか。都内の複数地点で、FastAccess対応回線と非対応回線を並べて測定してみた。

FastAccessとはどんなサービスか

　FastAccessは、条件を満たしたユーザーの5Gデータ通信に、ほかのユーザーより多くの無線リソースを割り当てるサービスだ。基地局が混雑している状況でも、より多くの電波帯域を使えるため、速度が落ちにくくなる。ソフトバンクによれば、舞浜駅やユニバーサルシティ駅では従来の2倍以上の通信速度を確認したという。

　利用するには、5G SAに対応したスマートフォンと5G SA対応SIMが必要になる。ただし、効果が出るのは5G SAエリアだけではない。5Gエリアであれば効果が期待できるという点は覚えておきたい。

FastAccessのイメージ

　対象となる料金プランは、ペイトク2、テイガク無制限、ペイトク無制限、ペイトク50、ペイトク30、メリハリ無制限+の6つだ。ペイトク2とテイガク無制限は申し込み不要で自動的に適用される。残りの4プランは、My SoftBankかソフトバンクショップでの申し込みが必要だ。

　追加料金はかからないので、対象プランのユーザーは忘れずに申し込んでおきたい。なお、FastAccessを利用していても、プランごとに定められた速度制御は通常どおり適用される。

都内を回って実測してみた

　テストでは、FastAccess対応回線と非対応回線の2台のスマートフォンを用意した。同じ場所、同じ時間に並べて、スピードテストアプリで下り・上りの速度を測った（後半2ヵ所はNetflixが提供する「FAST.com」で計測）。測定地点は人が集まりやすい場所や、お昼のビジネス街など合計6ヵ所。具体的には神谷町、虎ノ門、紀尾井町、渋谷、秋葉原、竹芝だ。時間帯は混雑が予想されるお昼と夕方を中心に選んだ。

　最初に計測した神谷町では、FastAccess対応回線が下り19.1Mbps、上り5.0Mbpsだった。非対応回線は下り9.8Mbps、上り1.98Mbpsにとどまった。周囲の人出を考えると、FastAccessの効果がはっきり出た結果といえる。

ソフトバンク

神谷町 FA回線　麻布台ヒルズの入り組んだ地下だったのもあり、元々の速度もそれほど出ていない

ソフトバンク

神谷町 ノーマル回線

ソフトバンク

虎ノ門　FA回線　虎ノ門ヒルズで計測。地上部分で開けた場所だったせいか、かなり速度が出たが、上りはノーマルに負けている

ソフトバンク

虎ノ門　ノーマル回線

ソフトバンク

渋谷　FA回線　渋谷ストリーム周辺で計測。ランチタイムと少しずれたとはいえ、かなりの速度が出た

ソフトバンク

渋谷　FA回線

　虎ノ門と渋谷でも、FastAccess対応回線が非対応回線を上回った。特に渋谷ではそもそもの速度が爆速で、FastAccessだとさらに快適といった印象。ウェブページの表示や動画の読み込みでも体感できるほどの違いがあった。また、極端な差が出たのが以下の秋葉原と竹芝の2ヵ所だ。

ソフトバンク

竹芝（大門）で計測。左がFA回線。9倍の差が出た。ここまで極端な差はこれまでなかったので驚いた

ソフトバンク

秋葉原の駅にて計測。左がFA回線。こちらもとんでもない差が出たので、ノーマル回線が4G回線なのかを疑ったが、しっかり5Gだった

非対応回線のほうが速い場面もあった

　ただし、すべての計測でFastAccessが勝ったわけではない。紀尾井町では、下り/上りで非対応回線のほうが速い結果が一度出た（そもそもの速度が遅いが）。複数回の平均ではFastAccess対応回線が上回ったものの、1回ごとの計測では逆転することもあった。

ソフトバンク

紀尾井町　FA回線　ガーデンテラス紀尾井町で計測。地上階で、人も多くはなかったが、なぜか逆転現象が起きた

ソフトバンク

紀尾井町　ノーマル回線　FA回線より速度が出た

　理由としては、2台がつながっている基地局や周波数帯が違っていた可能性が考えられる。基地局が密に設置されている場所では、FastAccessの有無よりも、どの基地局のどの電波をつかむかのほうが速度に大きく影響する。FastAccessはあくまで「同じ基地局の中で優先される」仕組みなので、つながる電波そのものが違えば前述の結果のように逆転することもありうる。

【まとめ】混雑時の「安定感」こそFastAccessの価値

　今回のテストでは、どの地点でもFastAccess対応回線のほうが速い傾向が見られた。一部で非対応回線が上回る場面もあったが、全体的には混雑した場所での速度低下をしっかり抑えてくれていた。瞬間的な最高速度よりも、混雑時でも安定して使えることにこのサービスの価値があると言えるだろう。

　追加料金なしで使え、一度適用されれば操作が不要なのでスマホに詳しくない人でも恩恵を受けられる。対象プランを契約していて、まだ申し込んでいない人や、5G SA非対応のSIMを使っている人は、この機会に設定を見直してみるとよいだろう。

　通勤ラッシュやイベント会場などで「つながらない」と悩んでいる人にとって、FastAccessは心強い味方になってくれるはずだ。

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
Amazon売れ筋ランキング「ノートパソコン」（在庫あり）
1
【Amazon.co.jp限定】HP ノートパソコン 15-fd 15.6インチ インテル Core 5 120U メモリ16GB SSD512GB Windows 11 Microsoft Office 2024搭載 WPS Office搭載 カメラシャッター 指紋認証 薄型 Copilotキー搭載 ナチュラルシルバー (BJ0M5PA-AAAI)
【Amazon.co.jp限定】HP ノートパソコン 15-fd 15.6インチ インテル Core 5 120U メモリ16GB SSD512GB Windows 11 Microsoft Office 2024搭載 WPS Office搭載 カメラシャッター 指紋認証 薄型 Copilotキー搭載 ナチュラルシルバー (BJ0M5PA-AAAI)
￥181,469
2
FMV ノートパソコン WE1-K3 (MS 365 Personal/Copilotキー搭載/Win 11/15.6型/Core i5/16GB/SSD 512GB/ホワイト) FMVWK3E15W_AZ
FMV ノートパソコン WE1-K3 (MS 365 Personal/Copilotキー搭載/Win 11/15.6型/Core i5/16GB/SSD 512GB/ホワイト) FMVWK3E15W_AZ
￥125,800
3
Lenovo ノートパソコン パソコン IdeaPad Slim 3 14.0インチ AMD Ryzen™ 5 8640HS メモリ16GB SSD512GB Microsoft 365 試用版 Windows11 バッテリー駆動12.6時間 重量1.39kg ルナグレー 83K9003JJP ノートPC
Lenovo ノートパソコン パソコン IdeaPad Slim 3 14.0インチ AMD Ryzen™ 5 8640HS メモリ16GB SSD512GB Microsoft 365 試用版 Windows11 バッテリー駆動12.6時間 重量1.39kg ルナグレー 83K9003JJP ノートPC
￥159,800
4
【Amazon.co.jp限定】ASUS ノートパソコン Vivobook 15 M1502NAQ 15.6インチ AMD Ryzen 7 170 メモリ16GB SSD 512GB Microsoft 365 Personal (24か月版) 搭載 Windows 11 重量1.7kg Wi-Fi 6E クワイエットブルー M1502NAQ-R7165BUWS
【Amazon.co.jp限定】ASUS ノートパソコン Vivobook 15 M1502NAQ 15.6インチ AMD Ryzen 7 170 メモリ16GB SSD 512GB Microsoft 365 Personal (24か月版) 搭載 Windows 11 重量1.7kg Wi-Fi 6E クワイエットブルー M1502NAQ-R7165BUWS
￥139,800
5
【整備済み品】軽量薄型ノートパソコンdynabook G83 ■ 13.3型FHD(1920x1080) - 高性能第11世代Core i5-1135G7 - メモリ 16GB - SSD 256GB - Webカメラ - WiFi&Bluetooth - USB Type-C - MS Office 2021 - Win11搭載
【整備済み品】軽量薄型ノートパソコンdynabook G83 ■ 13.3型FHD(1920x1080) - 高性能第11世代Core i5-1135G7 - メモリ 16GB - SSD 256GB - Webカメラ - WiFi&Bluetooth - USB Type-C - MS Office 2021 - Win11搭載
￥62,800

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）
1
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
￥2,413
2
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き
￥7,313
3
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
￥1,899
4
CIO フラットスパイラルケーブル CtoC (Type-C/USB-C) PD 急速充電 平型 磁石 マグネット吸着 まとまる 充電ケーブル PD 240W データ転送 480Mbps 形状記憶 iPhone 17 / 16 / 15 Macbook Pro/Air/iPad用/ノートパソコン Galaxy Google Pixel Android (ライトブラック, 1.5m)
CIO フラットスパイラルケーブル CtoC (Type-C/USB-C) PD 急速充電 平型 磁石 マグネット吸着 まとまる 充電ケーブル PD 240W データ転送 480Mbps 形状記憶 iPhone 17 / 16 / 15 Macbook Pro/Air/iPad用/ノートパソコン Galaxy Google Pixel Android (ライトブラック, 1.5m)
￥2,290
5
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
￥740
6
Anker Zolo USB-C & USB-C ケーブル (240W, 高耐久ナイロン) 1.8m ブラック iPhone 17 / 16 / 15 Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応
Anker Zolo USB-C & USB-C ケーブル (240W, 高耐久ナイロン) 1.8m ブラック iPhone 17 / 16 / 15 Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応
￥1,590
7
Anker Nano Charging Station (7-in-1, 100W, 巻取り式 USB-C ケーブル) (USBタップ 電源タップ) 【PSE技術基準適合】MacBook iPad iPhone Galaxy Android ブラック
Anker Nano Charging Station (7-in-1, 100W, 巻取り式 USB-C ケーブル) (USBタップ 電源タップ) 【PSE技術基準適合】MacBook iPad iPhone Galaxy Android ブラック
￥9,990
8
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
￥990
9
Verbatim バーベイタム 1回録画用 ブルーレイディスク BD-R 25GB 50枚+3枚増量パック インクジェットプリンタ対応 ホワイト 片面1層 1-6倍速
Verbatim バーベイタム 1回録画用 ブルーレイディスク BD-R 25GB 50枚+3枚増量パック インクジェットプリンタ対応 ホワイト 片面1層 1-6倍速
￥2,480
10
ソニー ゲーミングイヤホン INZONE Buds:WF-G700N Fnatic監修/ワイヤレス / 低遅延2.4GHzワイヤレス接続 USBType-Cトランシーバー同梱/LE Audio対応/アクティブノイズキャンセリング/立体音響 / 最大約24時間バッテリー / 急速充電/マイク付き / PS5 スマホ PC Switch グラスパープル
ソニー ゲーミングイヤホン INZONE Buds:WF-G700N Fnatic監修/ワイヤレス / 低遅延2.4GHzワイヤレス接続 USBType-Cトランシーバー同梱/LE Audio対応/アクティブノイズキャンセリング/立体音響 / 最大約24時間バッテリー / 急速充電/マイク付き / PS5 スマホ PC Switch グラスパープル
￥20,800

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン