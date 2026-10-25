札幌大通公園の「2026ミュンヘン・クリスマス市」は11月20日開幕、本場のホットワインとホワイトイルミの光が冬を彩る
この記事は、東日本連携都市観光サイト「つなぐ旅-東日本- ひがしにほんトラベルガイド」に掲載された観光情報ニュースを再編集したものです。
冬の訪れとともに白い雪が舞い始める札幌の街。冷たく澄んだ空気を心地よく感じながら、温かい光と香ばしいスパイスの香りに引き寄せられて歩く時間は、この季節にしか出会えない格別なご褒美です。
にぎやかなクリスマス市が今年も開催！
2026年11月20日から12月25日まで、札幌市の大通公園2丁目で「2026ミュンヘン・クリスマス市 in Sapporo」が開かれます。
このイベントは、ドイツ・ミュンヘン市との姉妹都市提携から始まった冬の風物詩。会場に並ぶ木製屋台のヒュッテには、本場ドイツの伝統的なクリスマスオーナメントやスノードームなどの雑貨が所狭しと並びます。ギフト選びに迷う時間も楽しいひととき。グルメも充実しています。豊かなスパイスが香るできたてのホットワインに、あつあつのソーセージや香ばしいプレッツェル。
さらに大通公園一帯で同時に点灯する「さっぽろホワイトイルミネーション」が、夜の街を幻想的な光の景色へと塗り替えます。
手袋越しに温かいカップを握りしめながら、まばゆい光の中を歩るく夜。札幌の冬ならではの温もりが、あなたを待っています。
2026ミュンヘン・クリスマス市 in Sapporo（第46回）
●開催期間：2026年11月20日（金）～12月25日（金）
●開催時間：11:00～21:00（ラストオーダー 20:45）
●会場：大通公園2丁目（北海道札幌市中央区大通西2丁目）
さっぽろホワイトイルミネーション
●開催期間：2026年11月20日（金）～
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