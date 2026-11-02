約50gで最大2000MB/s！ SUNEASTの防塵防水ポータブルSSD、11月4日発売

旭東エレクトロニクスは、「SUNEAST ULTIMATE PRO GOLD Series Portable SSD II」を11月4日に発売する。価格は512GBが3万6800円、1TBが5万6800円、2TBが9万9800円で、販売チャネルは主要家電量販店とオンラインストアだ。容量は512GB、1TB、2TBの3種をそろえ、カラーはブラックとアイスブルーの2色を用意する。

SUNEAST ULTIMATE PRO GOLD Series Portable SSD IIは、USB 3.2 Gen 2x2とUSB Type-Cに対応したポータブルSSDだ。対応機器と組み合わせることで最大読込速度2000MB/s、最大書込速度1800MB/sを実現するという。3D TLCフラッシュを採用し、大容量の写真データや動画素材、業務ファイルの転送やバックアップを素早くこなしたい用途に向く。

筐体はおよそ90×54×9.6mm、重量はおよそ50gの小型軽量設計だ。名刺に近いサイズ感で携帯しやすく、カラビナ対応ホールも備えるため、バッグやポーチに取り付けやすい。外装にはシリコンとマット仕上げを組み合わせ、手触りと滑りにくさにも配慮する。さらにIP65の防塵・防水性能と動作温度−10～50℃に対応し、屋外撮影や旅行、出張など持ち出しの多いシーンでも扱いやすい仕様だ。

付属品は30cmのUSB-C to USB-CケーブルとUSB-A変換アダプター、取扱説明書となる。USB-C接続時は20Gbps転送に対応する一方、USB-A変換アダプター使用時は最大5Gbpsとなるため、最高速を活かすにはUSB 3.2 Gen 2x2対応環境が必要だ。対応OSはWindows 10以上、macOS 15.0以上、Linux、Android 14以上、iOS 18.0.1以上（iPhone 15以上）、iPadOS 17.6.1以上で、保証は購入日から日本国内で5年間となる。