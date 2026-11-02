約960gで14型有機EL搭載！「Acer Swift Air 14」軽量AIノートPC全4機種

日本エイサーは、薄型・軽量ノートパソコン「Acer Swift Air 14」シリーズの新モデル4機種を、順次発売する。発売モデルは「SFA14-61M-A56Y」「SFA14-61M-A76Y」「SFA14-61M-A56Y/F」「SFA14-61M-A76Y/F」だ。購入方法は、10月30日発売の2機種がAcer公式オンラインストア、Acer Direct、Amazon、11月27日発売予定の2機種がAcer公式オンラインストア、Acer Direct、家電量販店、その他ECストアとなる。
今回の新モデルは、AMD Ryzen AI 5 330またはAMD Ryzen AI 7 345プロセッサーを搭載する。約960gの軽量ボディと最薄部約14.9mmのスリム設計で、持ち運びやすさを重視した14インチノートPCという位置づけだ。マグネシウム・アルミニウム合金の筐体を採用し、ライトシルバーの上質な外観と携帯性を両立する。
全機種に16GB LPDDR5メモリーと512GB SSDを搭載し、最大50 TOPSのNPUによってAI処理を効率よく行う。Copilot+ PCとしてWindowsのAI機能にも対応し、資料作成、オンライン会議、複数アプリを使うマルチタスク、写真編集などの日常作業を幅広く支える。表示面は14インチOLEDで、DCI-P3 100%の広色域に対応し、深い黒と高いコントラストによる鮮明な映像表現が特徴だ。
発売日は2段階に分かれる。10月30日発売の2機種はWUXGA（1920×1200）OLEDディスプレイを採用し、11月27日発売予定の2機種は2.8K（2880×1800）解像度と90Hz駆動のOLEDディスプレイに加え、Microsoft 365 Personal 24か月版を備える。いずれもフルHD IR Webカメラ、スライドカバー、Windows Hello顔認証、Windows Studio Effectsに対応し、USB Type-C×2、USB Type-A、HDMI出力、microSDカードリーダー、Wi-Fi 6、Bluetooth 5.3も搭載する。
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