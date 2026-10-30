遅延最大34％低減をうたうWi-Fi 8ルーター　ASUS「ROG Rapture GT-BN98」がAmazon限定発売

ASUS JAPANは、ゲーミングブランドRepublic of Gamers（ROG）から、Wi-Fi 8ゲーミングルーター「ROG Rapture GT-BN98」を10月30日にAmazon限定で発売する。次世代無線規格Wi-Fi 8に対応する世界初をうたうゲーミングルーターとして打ち出し、AI Game Boostによる最大34%の遅延低減やデュアル10Gポートを備え、配信や対戦ゲームでも安定した通信環境を狙う製品だ。

通信性能の中核は、3段階のゲーム高速化機能「AI Game Boost」にある。有線・無線・ゲーミングポートに接続された機器を自動検出して優先処理するデバイス最適化、回線状況とアプリの要求に応じて帯域を割り当てる「Adaptive QoE」、ゲームサーバーまでの最速経路を選ぶ「GTNet」を組み合わせ、端末からサーバーまでの遅延を抑える設計だ。さらに、2.6GHzクアッドコアCPUと8本の外部アンテナを搭載し、多数の端末が同時接続する環境でも処理負荷を分散しやすい構成という。

無線仕様は2.4GHz・5GHz×2・6GHzのクアッドバンド構成で、合計16ストリームに対応する。6GHz帯では320MHz幅と4096-QAMにより最大11,529Mbpsの理論値通信をうたう。加えて、10Gbps WAN/LANポートと10Gbpsゲーミングポートを各1基、2.5Gbpsポート4基を備え、最大20GbpsのリンクアグリゲーションやマルチWAN自動検出、VLANによるネットワーク分離にも対応する。高速通信と家庭内ネットワークの整理を同時に進めやすい点が特徴だ。

冷却面では、最大30%厚みを増したアルミトッププレート、強化したナノカーボン層、通気性を高める脚部デザインを採用し、放熱性能を最大35%向上させたとしている。管理機能では、悪質サイトのブロックや双方向IPS、広告・トラッカー遮断に対応するAiProtectionのほか、通信量を一覧できるClient Insight、干渉履歴を24時間記録するWiFi Insight、IoT機器や子ども用、VPN用のネットワークを簡単に作れるGuest Network Proを備える。なお、Wi-Fi 8の一部機能は今後のファームウェアアップデートで対応予定だ。