ASUS、4K・240HzのQD-OLEDゲーミングモニター2機種を10月23日発売　15万9120円から

ASUS JAPANは、ゲーミングブランドRepublic of Gamers（ROG）から、4K QD-OLEDゲーミングモニター「ROG Strix OLED XG27UQDMS」と「ROG Strix OLED XG32UQDMS」の2機種を10月23日から全国の家電量販店およびECサイトで順次発売する。価格はROG Strix OLED XG27UQDMSが159,120円、ROG Strix OLED XG32UQDMSが172,620円。両機種は最大240Hzリフレッシュレートと0.03ms（GTG）の高速応答を備え、さらに99% DCI-P3の広色域やNeo近接センサー搭載のASUS OLED Care Proを採用し、ゲーム用途から映像制作まで幅広く対応する製品だ。
「ROG Strix OLED XG27UQDMS」は26.5インチ相当の表示領域に第4世代タンデムQD-OLEDパネルを搭載し、166ppiの高精細表示を実現するモデルだ。240Hz駆動と0.03ms（GTG）応答、ELMBによる残像低減に加え、NVIDIA G-SYNCとAMD FreeSync Premium Proにも対応する。コントラスト比は1,500,000:1で、True 10-bitカラー、ΔE＜2の色精度、VESA DisplayHDR 400 True Black対応と、映像美にもこだわった仕様だ。
32インチクラスを求めるユーザー向けの「ROG Strix OLED XG32UQDMS」は、31.5インチの第3世代QD-OLEDパネルを採用する。こちらも4K解像度、240Hz、0.03ms（GTG）に対応し、HDMI 2.1接続では家庭用ゲーム機の4K/120Hz表示も可能だ。USB-Cによる映像出力と給電を1本でまとめられるほか、ROG Ally X接続にも対応する。さらにNeo近接センサー搭載のASUS OLED Care Proやカスタムヒートシンクにより、焼き付きリスクの軽減を図っている。
両機種とも、1,280×960や1,024×768の4:3表示、165Hz時の24.5インチ相当表示モードを備え、競技系タイトルにも向く構成だ。XG27UQDMSは高さ調整0〜110mm、上下角度-5°〜+20°、左右角度±45°、ピボット±90°に対応するスタンドを採用し、XG32UQDMSもプレイ環境に合わせた調整がしやすい設計だ。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります