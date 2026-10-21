ASUS、4K・240HzのQD-OLEDゲーミングモニター2機種を10月23日発売　15万9120円から

ASUS JAPANは、ゲーミングブランドRepublic of Gamers（ROG）から、4K QD-OLEDゲーミングモニター「ROG Strix OLED XG27UQDMS」と「ROG Strix OLED XG32UQDMS」の2機種を10月23日から全国の家電量販店およびECサイトで順次発売する。価格はROG Strix OLED XG27UQDMSが159,120円、ROG Strix OLED XG32UQDMSが172,620円。両機種は最大240Hzリフレッシュレートと0.03ms（GTG）の高速応答を備え、さらに99% DCI-P3の広色域やNeo近接センサー搭載のASUS OLED Care Proを採用し、ゲーム用途から映像制作まで幅広く対応する製品だ。

「ROG Strix OLED XG27UQDMS」は26.5インチ相当の表示領域に第4世代タンデムQD-OLEDパネルを搭載し、166ppiの高精細表示を実現するモデルだ。240Hz駆動と0.03ms（GTG）応答、ELMBによる残像低減に加え、NVIDIA G-SYNCとAMD FreeSync Premium Proにも対応する。コントラスト比は1,500,000:1で、True 10-bitカラー、ΔE＜2の色精度、VESA DisplayHDR 400 True Black対応と、映像美にもこだわった仕様だ。

32インチクラスを求めるユーザー向けの「ROG Strix OLED XG32UQDMS」は、31.5インチの第3世代QD-OLEDパネルを採用する。こちらも4K解像度、240Hz、0.03ms（GTG）に対応し、HDMI 2.1接続では家庭用ゲーム機の4K/120Hz表示も可能だ。USB-Cによる映像出力と給電を1本でまとめられるほか、ROG Ally X接続にも対応する。さらにNeo近接センサー搭載のASUS OLED Care Proやカスタムヒートシンクにより、焼き付きリスクの軽減を図っている。

両機種とも、1,280×960や1,024×768の4:3表示、165Hz時の24.5インチ相当表示モードを備え、競技系タイトルにも向く構成だ。XG27UQDMSは高さ調整0〜110mm、上下角度-5°〜+20°、左右角度±45°、ピボット±90°に対応するスタンドを採用し、XG32UQDMSもプレイ環境に合わせた調整がしやすい設計だ。