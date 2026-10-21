4K/240HzもFHD/480Hzも1台で！ ASUS「ROG Swift OLED」新型有機ELモニター2機種

ASUS JAPANは、ゲーミングブランドRepublic of Gamers（ROG）から、4K有機ELゲーミングモニター「ROG Swift OLED PG32UCWM」と「ROG Swift OLED PG27UCWM」を10月23日より順次、全国の家電量販店およびECサイトで発売する。価格はROG Swift OLED PG32UCWMが232,920円、ROG Swift OLED PG27UCWMが205,820円。
31.5インチと26.5インチの2モデルをそろえ、True RGBストライプ配列のタンデムRGB有機ELパネルや、4K/240HzとFHD/480Hzを切り替えられるデュアルモードを備える点が大きな特徴だ。
両製品は、従来のWOLEDパネルで用いられていた白色サブピクセルをなくし、True RGBストライプ配列を採用することで、特に高輝度時の色域容積を最大27%拡大する。DCI-P3 99%の広色域、Delta E<2の色精度、10bitカラーに対応し、文字の輪郭もくっきり表示できる設計だ。映像制作やゲームプレイで、色の再現性と視認性を重視するユーザーに向く仕様という。
ゲーム性能では、ホットキー操作で4K/240HzとFHD/480Hzを即座に切り替えられるデュアルモードを搭載する。応答速度は0.03ms（GTG）で、NVIDIA G-SYNCおよびAMD FreeSync Premium Proにも対応する。さらに、TrueBlack Glossyコーティングにより周囲の映り込みを従来の光沢白色有機EL比で38%低減し、明るい部屋でも深い黒を表現できる。コントラスト比は1,500,000:1、Dolby VisionとVESA DisplayHDR 400 True Black認証にも対応する。
長寿命化の面では、GaNFET技術によって廃熱を約35%、排気口温度を約10%低減し、有機ELパネルの保護を支えるASUS OLED CARE PROも搭載する。Neo近接センサーが離席を検知すると画面を黒く切り替え、焼き付きを抑える仕組みだ。加えて、5段階のモーション感度と1〜15分の自動離席タイマーを設定できる。接続面ではDisplayPort 2.1a UHBR20（80Gbps）、HDMI 2.1×2、90W USB Power Delivery対応のUSB Type-C、USBハブを備え、PCやゲーム機など幅広い機器とつなげられる。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります