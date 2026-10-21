4K/240HzもFHD/480Hzも1台で！ ASUS「ROG Swift OLED」新型有機ELモニター2機種

ASUS JAPANは、ゲーミングブランドRepublic of Gamers（ROG）から、4K有機ELゲーミングモニター「ROG Swift OLED PG32UCWM」と「ROG Swift OLED PG27UCWM」を10月23日より順次、全国の家電量販店およびECサイトで発売する。価格はROG Swift OLED PG32UCWMが232,920円、ROG Swift OLED PG27UCWMが205,820円。



31.5インチと26.5インチの2モデルをそろえ、True RGBストライプ配列のタンデムRGB有機ELパネルや、4K/240HzとFHD/480Hzを切り替えられるデュアルモードを備える点が大きな特徴だ。

両製品は、従来のWOLEDパネルで用いられていた白色サブピクセルをなくし、True RGBストライプ配列を採用することで、特に高輝度時の色域容積を最大27%拡大する。DCI-P3 99%の広色域、Delta E<2の色精度、10bitカラーに対応し、文字の輪郭もくっきり表示できる設計だ。映像制作やゲームプレイで、色の再現性と視認性を重視するユーザーに向く仕様という。

ゲーム性能では、ホットキー操作で4K/240HzとFHD/480Hzを即座に切り替えられるデュアルモードを搭載する。応答速度は0.03ms（GTG）で、NVIDIA G-SYNCおよびAMD FreeSync Premium Proにも対応する。さらに、TrueBlack Glossyコーティングにより周囲の映り込みを従来の光沢白色有機EL比で38%低減し、明るい部屋でも深い黒を表現できる。コントラスト比は1,500,000:1、Dolby VisionとVESA DisplayHDR 400 True Black認証にも対応する。

長寿命化の面では、GaNFET技術によって廃熱を約35%、排気口温度を約10%低減し、有機ELパネルの保護を支えるASUS OLED CARE PROも搭載する。Neo近接センサーが離席を検知すると画面を黒く切り替え、焼き付きを抑える仕組みだ。加えて、5段階のモーション感度と1〜15分の自動離席タイマーを設定できる。接続面ではDisplayPort 2.1a UHBR20（80Gbps）、HDMI 2.1×2、90W USB Power Delivery対応のUSB Type-C、USBハブを備え、PCやゲーム機など幅広い機器とつなげられる。