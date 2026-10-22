映画監督も絶賛する作業効率。MSI、クリエイター向け最新AIステーション＆34インチQD-OLEDモニターを発表

エムエスアイコンピュータージャパン（MSI）は10月28日、新製品発表会を開催した。

本発表会では、急速に拡大するローカルAI需要とプロのクリエイティブワークに応える最新ハードウェアがお披露目された。

セキュアなローカルLLM環境を実現する「PRO MAX EDGE AI+ 11M-008JP」

11月5日より発売される「PRO MAX EDGE AI+ 11M-008JP」は、わずか4Lという超コンパクトな筐体に先進のAI処理性能を詰め込んだAIステーションである。

CPUには16コア32スレッドの最新プロセッサー「AMD Ryzen AI Max+ 395」を搭載。

特徴は、128GBのユニファイドメモリを備えている点である。最大96GBまでVRAMとして割り当てることが可能で、機密データを外部クラウドに送信することなく、120B（1,200億）パラメータクラスの大規模言語モデル（LLM）をローカル環境でセキュアかつ高速に実行できる。

さらに2TBの大容量SSDと最大4画面出力に対応し、省スペース設計ながら高い拡張性を確保。

同社の測定では高負荷（AI処理）時でも消費電力200W未満という優れた省電力性を実現しており、現場におけるAI運用を強力に支援する。



【主要スペック】

CPU：AMD Ryzen AI Max+ 395（16コア32スレッド / 3GHz–Turbo 5.1GHz）

メモリー：128GB LPDDR5X ユニファイドメモリ（最大96GBまでVRAM割り当て可能）

ストレージ：2TB SSD（M.2 NVMe、専用空きスロット×1あり）フロントインターフェース：USB4（40Gbps）×1／USB 3.2 Gen2 Type-A ×2／オーディオコンボジャック ×1／SDカードリーダー（UHS-II）×1

リアインターフェース: USB4（40Gbps）×1／HDMI 2.1 ×1／DisplayPort 1.4a ×1／USB 3.2 Gen2 Type-A ×1／USB 2.0 Type-A ×2／2.5Gbps有線LANポート ×1／オーディオコンボジャック ×1

ネットワーク：2.5Gbps有線LAN（Realtek RTL8125B）、Wi-Fi 7（IEEE802.11be対応）、Bluetooth 5.4

製品サイズ：幅97.5×奥行188.4×高さ248.5 mm

重量：約3.1kg

QD-OLEDがプロのクリエイター向けディスプレー「PRO MAX 341QPXW14G」

クリエイティブワーク向けに開発された34インチフラットウルトラワイドディスプレー「PRO MAX 341QPXW14G」も紹介。

本機は大きな特徴として「5層タンデムOLED」構造を採用した第5世代QD-OLEDパネルを搭載し、従来の有機ELと比較して輝度が30％向上（ピーク輝度1300nit）。

サブピクセルには「RGBストライプ構造」を採用することで、従来の有機ELで課題とされていた文字のにじみを解消し、フォントの可読性を飛躍的に高めている。

さらに、黒レベルを40％高め耐傷性を2.5倍に強化した「ダークアーマー・フィルム」や、映り込みを徹底的に抑える「VisiClarity」コーティングを施した。

macOSに対応したユーティリティ「MSI M-Mate」による「M-Colorモード」や、最大3台の機器を1組のキーボード・マウスで操作できる「3デバイスKVM」、NPUベースのAI Care Sensorで離席を検知し焼き付きを予防する「MSI OLED Care 3.0」など、作業効率と信頼性を極限まで高める機能が満載である。

【主要スペック】

ディスプレー：34インチ／アスペクト比 21:9（フラット型）／UWQHD（3440×1440）／144Hz／0.03ms（GTG）／300nit（ピーク時 1300nit）

パネル方式：第5世代 QD-OLED（ノングレア / VisiClarity処理）

色域カバー率: sRGB 99.8% / AdobeRGB 97.4% / DCI-P3 99%（表示色：約10億7,300万色

製品サイズ：約幅818×奥行201×高さ550mm

重量：約8.6kg

スタンド調整：高さ調整 0〜150mm／チルト -5°〜20°／スイベル -30°〜30°

インターフェース：HDMI 2.1 (HDCP 2.3) ×2／DisplayPort 1.4a (HDCP 2.3) ×1／USB Type-C（DP Alt mode, USB PD 98W給電対応）×1／USB Type-C（DP Alt mode）×1／USB 3.2 Gen 1 Type-A（USBハブ）×4／USB 3.2 Gen 1 Type-B（PC接続用）×1／ヘッドホン出力 ×1

スピーカー：3W ＋ 3W 内蔵

映画監督・かとう氏が語る「クリエイター視点でのリアルな質感と作業効率」

発表会後半では、ミュージックビデオや実写ドラマを手掛ける映像監督／アートディレクターのかとうみさと氏が登壇し、実際の映像制作現場における新ディスプレーの活用感についてのトークセッションが行われた。

監督は、普段は「Mac Studio」と「Premiere Pro」を使用し、企画・絵コンテ・撮影から編集までを自ら手掛けるという。

34インチウルトラワイドの作業空間について「従来は16:9画面で編集しつつ横のノートPCで確認していた修正指示書やメモを、ウルトラワイド1台の編集画面の横にそのまま並べて表示できるため、作業効率が劇的に上がった」と語った。

また、画質面については「黒のグラデーションが綺麗で奥行きがあり、素材感や質感、色彩が極めて鮮明。スマホやPCなど、視聴者が実際に観る環境に近い色味を正確に確認できるため、作品のクオリティを高める上で非常に心強い」と評し、完成度の高さを語っていた。