映画監督も絶賛する作業効率。MSI、クリエイター向け最新AIステーション＆34インチQD-OLEDモニターを発表
エムエスアイコンピュータージャパン（MSI）は10月28日、新製品発表会を開催した。
本発表会では、急速に拡大するローカルAI需要とプロのクリエイティブワークに応える最新ハードウェアがお披露目された。
セキュアなローカルLLM環境を実現する「PRO MAX EDGE AI+ 11M-008JP」
11月5日より発売される「PRO MAX EDGE AI+ 11M-008JP」は、わずか4Lという超コンパクトな筐体に先進のAI処理性能を詰め込んだAIステーションである。
CPUには16コア32スレッドの最新プロセッサー「AMD Ryzen AI Max+ 395」を搭載。
特徴は、128GBのユニファイドメモリを備えている点である。最大96GBまでVRAMとして割り当てることが可能で、機密データを外部クラウドに送信することなく、120B（1,200億）パラメータクラスの大規模言語モデル（LLM）をローカル環境でセキュアかつ高速に実行できる。
さらに2TBの大容量SSDと最大4画面出力に対応し、省スペース設計ながら高い拡張性を確保。
同社の測定では高負荷（AI処理）時でも消費電力200W未満という優れた省電力性を実現しており、現場におけるAI運用を強力に支援する。
【主要スペック】
CPU：AMD Ryzen AI Max+ 395（16コア32スレッド / 3GHz–Turbo 5.1GHz）
メモリー：128GB LPDDR5X ユニファイドメモリ（最大96GBまでVRAM割り当て可能）
ストレージ：2TB SSD（M.2 NVMe、専用空きスロット×1あり）フロントインターフェース：USB4（40Gbps）×1／USB 3.2 Gen2 Type-A ×2／オーディオコンボジャック ×1／SDカードリーダー（UHS-II）×1
リアインターフェース: USB4（40Gbps）×1／HDMI 2.1 ×1／DisplayPort 1.4a ×1／USB 3.2 Gen2 Type-A ×1／USB 2.0 Type-A ×2／2.5Gbps有線LANポート ×1／オーディオコンボジャック ×1
ネットワーク：2.5Gbps有線LAN（Realtek RTL8125B）、Wi-Fi 7（IEEE802.11be対応）、Bluetooth 5.4
製品サイズ：幅97.5×奥行188.4×高さ248.5 mm
重量：約3.1kg
QD-OLEDがプロのクリエイター向けディスプレー「PRO MAX 341QPXW14G」
クリエイティブワーク向けに開発された34インチフラットウルトラワイドディスプレー「PRO MAX 341QPXW14G」も紹介。
本機は大きな特徴として「5層タンデムOLED」構造を採用した第5世代QD-OLEDパネルを搭載し、従来の有機ELと比較して輝度が30％向上（ピーク輝度1300nit）。
サブピクセルには「RGBストライプ構造」を採用することで、従来の有機ELで課題とされていた文字のにじみを解消し、フォントの可読性を飛躍的に高めている。
さらに、黒レベルを40％高め耐傷性を2.5倍に強化した「ダークアーマー・フィルム」や、映り込みを徹底的に抑える「VisiClarity」コーティングを施した。
macOSに対応したユーティリティ「MSI M-Mate」による「M-Colorモード」や、最大3台の機器を1組のキーボード・マウスで操作できる「3デバイスKVM」、NPUベースのAI Care Sensorで離席を検知し焼き付きを予防する「MSI OLED Care 3.0」など、作業効率と信頼性を極限まで高める機能が満載である。
【主要スペック】
ディスプレー：34インチ／アスペクト比 21:9（フラット型）／UWQHD（3440×1440）／144Hz／0.03ms（GTG）／300nit（ピーク時 1300nit）
パネル方式：第5世代 QD-OLED（ノングレア / VisiClarity処理）
色域カバー率: sRGB 99.8% / AdobeRGB 97.4% / DCI-P3 99%（表示色：約10億7,300万色
製品サイズ：約幅818×奥行201×高さ550mm
重量：約8.6kg
スタンド調整：高さ調整 0〜150mm／チルト -5°〜20°／スイベル -30°〜30°
インターフェース：HDMI 2.1 (HDCP 2.3) ×2／DisplayPort 1.4a (HDCP 2.3) ×1／USB Type-C（DP Alt mode, USB PD 98W給電対応）×1／USB Type-C（DP Alt mode）×1／USB 3.2 Gen 1 Type-A（USBハブ）×4／USB 3.2 Gen 1 Type-B（PC接続用）×1／ヘッドホン出力 ×1
スピーカー：3W ＋ 3W 内蔵
映画監督・かとう氏が語る「クリエイター視点でのリアルな質感と作業効率」
発表会後半では、ミュージックビデオや実写ドラマを手掛ける映像監督／アートディレクターのかとうみさと氏が登壇し、実際の映像制作現場における新ディスプレーの活用感についてのトークセッションが行われた。
監督は、普段は「Mac Studio」と「Premiere Pro」を使用し、企画・絵コンテ・撮影から編集までを自ら手掛けるという。
34インチウルトラワイドの作業空間について「従来は16:9画面で編集しつつ横のノートPCで確認していた修正指示書やメモを、ウルトラワイド1台の編集画面の横にそのまま並べて表示できるため、作業効率が劇的に上がった」と語った。
また、画質面については「黒のグラデーションが綺麗で奥行きがあり、素材感や質感、色彩が極めて鮮明。スマホやPCなど、視聴者が実際に観る環境に近い色味を正確に確認できるため、作品のクオリティを高める上で非常に心強い」と評し、完成度の高さを語っていた。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この記事の編集者は以下の記事もオススメしています
-
デジタル最大4画面で仕事がはかどる MSIの省スペースPC「PRO DP80 AI」、Thunderbolt 4搭載
-
デジタル120BクラスのLLMをローカルで！ MSI、128GBメモリ搭載の4L小型AI PC
-
デジタルMSI、最大400Hz対応の湾曲ゲーミングモニター「MAG 275CQDF X24」を10月29日発売
-
sponsoredグラブルリリンク最新作の推奨モニター認定！ WQHD/280Hz/0.03msのQD-OLEDが見せる圧倒的パフォーマンスを徹底検証
-
sponsored“他校に負けないパソコン教室”の完成を目指した東京実業高等学校は、省スペース性とスペックの両立を実現できるMSI製のマシンを導入